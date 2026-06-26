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藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類

食用安全
更新時間：13:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-26 HKT

家中積存過期或多餘的藥物，不知如何處理？為助市民妥善棄置廢藥，萬寧於全港設立75個藥物回收點，更列出回收步驟及可回收藥物種類，幫助大家動手清理家中藥箱，消除安全隱患。

萬寧設75個回收藥物點 有甚麼藥物可以回收？

Mannings萬寧在其Facebook專頁發文提醒，過量囤積藥物有機會增加誤服的風險，若隨意當作一般垃圾棄置，更會對環境造成長遠的污染。為鼓勵大眾妥善處理家中剩餘藥物，萬寧推出「萬寧回收藥物計劃」，助市民從整理家中藥箱開始，共同減少藥物誤用及環境污染風險，守護自己、家人與社區健康。

【同場加映】全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收

為方便更多市民參與，萬寧今年特別與6家社區機構攜手合作，將回收網絡大幅擴展至全港75個回收點。由今日至7月23日期間，市民可前往全港指定萬寧藥房及社區機構的回收點，將不需要的廢藥放入「萬寧藥物回收箱」內。在將廢棄藥物投入回收箱前，市民需留意並非所有藥物均接受回收。請跟從以下步驟及分類指引：

可回收的藥物種類：

  • 只限固體藥丸

不可回收的藥物：

  • 危險藥物
  • 藥水
  • 中成藥

簡單回收步驟：

  • 處理藥物前，必須先移除或撕走藥物包裝上的所有個人資料。
  • 於萬寧藥劑師／社區機構專業人員當值期間將藥餘放入店內「萬寧藥物回收箱」。

萬寧呼籲大眾一同做好家居藥物管理，除了妥善棄置廢藥外，市民若對日常安全及正確用藥有任何疑問，亦可前往萬寧門市向藥劑師進行免費諮詢，從源頭減少藥物浪費。

75個回收藥物點（註：不包括圓方、新達廣場、置地廣場及機場分店）

延伸閱讀：過期藥物勿亂掉！屈臣氏再推藥餘回收計劃 全港設逾75個回收點 即睇可回收/不接受回收藥物

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