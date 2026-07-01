開冷氣怕凍調細風速更耗電？中電教4招慳電秘訣 配合風扇每調高1度又快涼又慳3%能源！

夏天開冷氣怕凍，習慣調細風速？短暫外出會順手熄機？原來這些看似慳電的方法，隨時令電費暴增兼損耗冷氣機。中電教4個開冷氣慳電秘訣，只需配合風扇，再將冷氣每調高1度，即慳3%能源。

開冷氣4招慳電秘訣 配合風扇每調高1度又快涼又慳3%能源

根據中華電力（中電）網頁顯示，只要掌握4個開冷氣的技巧，不僅能快速降溫，更能慳電：

中電教4招慳電秘訣

【同場加映】消委會實測13款一匹半冷氣機 省電差異達33% 7款獲4.5星評分

1.先開風扇，再開冷氣機

1匹冷氣機運行1小時的耗電量，相等於風扇運行20小時。先開風扇能加快室內空氣流動，會令空間涼得更快，從而可以適度調高冷氣機的溫度，同時保持同樣的涼快感。冷氣機溫度每調高1度，便可節省約3%能源。

2.怕太凍調細風速更耗電

如果擔心開冷氣太冷，可以調高冷氣溫度的同時，設定為最高風速。此舉不但能令室內的溫度與濕度達至理想狀態，最高風速更能減輕負責製冷的壓縮機負荷，達到慳電效果。

3.短暫外出關冷氣更耗電更易壞

不少人短暫外出時會順手關掉冷氣，但這做法其實相當耗電，甚至容易損耗機件。因為變頻冷氣在剛啟動時的耗電量最高，若只離開一會兒，無須刻意關掉冷氣，只需將溫度稍微調高即可。

4.冷氣機「抽濕」功能極浪費電力

為貪圖方便，部分人會使用冷氣機的抽濕功能，但此舉其實非常耗電。因為冷氣機的壓縮機在抽濕時仍會持續運作，耗電量甚高。在天氣潮濕的香港，使用獨立抽濕機才是更實際的選擇。

【同場加映】冷氣機除濕差兼有霉味？一文即睇購買/安裝/慳電懶人包 達人教5步洗機除霉除臭

3招清洗冷氣 又涼又能免變「細菌密室」

如果發現冷氣機不夠冰涼，甚至吹出異味，可能是因為忘記定期清洗所致。中電特別分享了3個日常清潔冷氣機的實用方法，輕鬆去除機內霉菌，避免居所淪為「細菌密室」：

方法1：

冷氣機閒置大半年後，在首次開啟前，可先用花灑配以清水，沖洗隔塵網及外罩的塵垢；隨後以1比99稀釋的漂白水，用噴壺噴灑並消毒冷氣機內部的金屬片。靜待30至60分鐘後，再開啟「風扇」功能，讓漂白水氣味自然消散。漂白水對金屬片影響不大，且開冷氣後會被冷凝水帶走，順道清理去水喉位置的霉菌。

方法2：

建議養成定期清洗隔塵網的習慣，最好每2星期清洗一次。清洗時，只需用花灑向下沖水即可，切忌用刷子大力刷洗。因為刷洗隨時會令隔塵網的網孔變大，直接破壞其隔塵過濾功能。

方法3：

每次關掉冷氣後，經歷一冷一熱的溫差，冷氣機身內外及房內牆身均容易凝結「倒汗水」。在日間濕熱的天氣下，這些水分會成為細菌滋生的溫床；夜晚再開冷氣時，細菌便會隨風吹遍全屋。為保障健康，緊記勤用1比99稀釋漂白水，抹拭冷氣風槽隙縫及出現倒汗水的位置。

中電亦提醒市民，若家中的冷氣機已使用5年以上，且平時沒有經常清洗的習慣，建議在炎夏正式來臨前，聘請專業的洗冷氣公司進行拆機全面大清洗，保障全家健康。

資料來源：中電

延伸閱讀：冷氣幾耐要洗一次？澳門消委會教購買/安裝/洗冷氣貼士｜附服務收費參考