長期戴耳機變「細菌溫床」日本名醫警告耳痕有異味隨時患外耳道真菌症 嚴重恐聽力受損！

無論是上下班搭港鐵、做運動還是開線上會議，耳機已成為絕大多數香港人不可或缺的貼身裝備。不過，如果你最近常常覺得「耳仔好痕」，甚至挖完耳屎後仍有揮之不去的異物感，就要加倍留神。尤其在香港潮濕悶熱的梅雨季節，耳道內極易滋生「黴菌（真菌）」。

日本專科醫生大津和彌警告，日常長時間配戴耳機的人士，正是患上「外耳道真菌症」（俗稱耳發霉）的高危一族。這種病症功不僅會引發劇烈痕癢和流耳水，若延誤醫治，發炎加劇時更可能對聽力造成永久損害。

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耳機戴太耐變成細菌溫床

大津和彌醫生指出，「外耳道真菌症」是指耳道皮膚遭真菌（如麴菌或念珠菌）侵襲並大量繁殖所引起的發炎反應。由於這些真菌本就普遍存在於空氣中，一般人很難完全避免與其接觸。

特別在春夏交替的梅雨季節，本港空氣濕度動輒高達90%以上，耳道內本就處於潮濕狀態。加上近年市面上的藍牙耳機性能愈來愈好，主打極高貼合度的「入耳式」降噪耳機大行其道。當長時間配戴這類高密閉性的耳機時，整個耳道會被完全封死，令耳內濕氣無法散發，形成一個極度高溫、潮濕且與世隔絕的環境，極易促使真菌瘋狂滋生。

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患者年輕化或影響聽力

過往在臨床醫學上，真菌感染多見於免疫力較低的老年人或長期病患者。然而，大津和彌醫生透露，近年在其門診中，該症出現了明顯的「年輕化」趨勢，臨床求診個案急增，當中大部分患者皆是習慣長時間配戴密閉式耳機的年輕一族。

「外耳道真菌症」最典型的初期症狀是耳道深處出現劇烈痕癢，並伴隨「流耳水（耳道分泌出異常液體）」。由於真菌頑固，此病一旦發作，治療過程往往相當漫長且容易反覆發作；倘若任由炎症持續惡化，耳道皮膚轉趨腫脹、堆積發霉分泌物，將有機會阻塞耳道，進而導致聽力受損。

「外耳道真菌症」是指耳道皮膚遭真菌（如麴菌或念珠菌）侵襲並大量繁殖所引起的發炎反應。

3招防範耳道發霉 切勿過度用力挖耳

想要有效防範「耳仔發霉」，大津和彌醫生建議市民在日常生活中，應建立以下三大耳道衛生習慣，避免讓耳內環境陷入危機：

第一招：切勿過度及用力挖耳 很多人一覺得耳痕，便習慣用耳挖或棉花棒大力搜刮。這舉動非但不能止痕，反而極易刮傷外耳道纖弱的皮膚。一旦皮膚出現微細傷口，空氣中的霉菌便會乘虛而入。事實上，耳道本身具備自我防禦及排出耳垢的功能，過度清潔反是適得其反。

第二招：改掉長時間戴耳機習慣 使用耳機時必須保持節制。大津醫生建議，每配戴1至1.5小時，就應強迫自己摘下耳機至少5到10分鐘，讓耳道有機會「透透氣」，以保持耳道內部的空氣流通與乾爽。

第三招：定期清潔耳機膠塞 由於耳機長期塞進耳道，表面極易沾染汗水、油脂和細菌。市民在潮濕日子應養成定期清潔、消毒耳機膠塞的習慣，從源頭減少病菌滋生，保持耳道健康。

資料來源：medicaldoc

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