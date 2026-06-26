央視揭發劣質仿瓷碗 釋甲醛可致癌 即睇消委會安全名單 17款杯碗不含重金屬

市面上不少平價餐具外觀似瓷器，卻不易碎，而且有著各種顏色，很美觀。這類「仿瓷碗」深受大眾喜愛，還常常被用作兒童餐具。央視曾揭發市面上大量鮮豔可愛的「仿瓷碗」，遇熱隨時釋放強烈致癌物甲醛，長期使用恐致多種疾病。

央視揭劣質仿瓷碗釋甲醛可致癌

根據《央視》報導，記者分別買來一個陶瓷碗和中檔、低檔的兩個「仿瓷碗」進行對比，用甲醛檢測儀簡單測試它們在盛熱水和熱油情況下甲醛數據的變化。陶瓷碗和價格在10元左右的「仿瓷碗」得到的數據差異不大，即便在熱水，熱油等極端條件下，檢測的甲醛差異也在0.03毫克左右。但是另一個價格3元左右的「仿瓷碗」，在熱水倒入時就已經產生輕微甲醛，而熱油倒入後更是發生外觀變化，甲醛值超過標準近8倍，可以說是有毒餐具了。

（圖：央視）

記者也注意到，兩個碗的材質雖然看不出來區別，但是碗底的標示卻有所不同，10元左右的，在碗底標明了廠商等信息，並且有碗的耐受溫度在零下20℃至120℃之間的警告，而劣質「仿瓷碗」找不到類似的警示，由此也可以看出，正規廠商生產的仿瓷碗還是相對安全的。

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仿瓷的正式名稱為「密胺樹脂」，亦稱「三聚氰胺甲醛樹脂」，由三聚氰胺與甲醛在高溫下聚合而成。正規廠商生產的製品會標明耐熱溫度（例如最高120℃），實際熱分解溫度可達200至300℃，安全系數較高。然而，部分廠商為節省成本，改用尿素與甲醛混合製成「尿素甲醛樹脂」，其熱分解溫度僅約100℃，盛載熱湯已可能釋出甲醛。消費者選購時應留意產品標示，避免購買來歷不明的劣質餐具。

消委會檢測30款常見杯碗 17款含重金屬

除了劣質「仿瓷碗」外，陶瓷碗也未必安全。消委會檢測30款常見陶瓷杯碗（包括15款杯、15款碗），有24款陶瓷餐具獲5星滿分，24款之中有17款最安全，沒有釋出鉛、鎘，最便宜1款僅售$10。

消委會陶瓷餐具測試 24款獲5星評級

17款最安全滿分

「花凜」美濃燒櫻花杯 (粉)：$128；聲稱來源地：日本 「Maxwell & Williams」TEAS & C'S REGENCY Straight Mug 380ml (HV0495)：$115；聲稱來源地：/ 「陶瓷茶杯」8x8 厘米(有田燒)：$38；聲稱來源地：/ 「佳煌」二號有柄鑽石口杯 (A-136)：$10；聲稱來源地：中國 「醴陵瓷」 / 杯：$40；聲稱來源地：/ 「Daiso」間取牡丹 特大湯吞：$25；聲稱來源地：日本 「小芽花」日本製200ml白瓷茶杯(小芽花)：$59；聲稱來源地：日本 「Francfranc」美濃燒 大碗：$140；聲稱來源地：日本 瓷器碗 (日本波佐見燒)：$59；聲稱來源地：日本 「染錦濃梅」楕円小鉢：$29；聲稱來源地：日本 COVERED BOWL-AS 13.5 X H5 (0563217)：$59；聲稱來源地：日本 日本製輕量飯碗(富士山沖浪/藍)：$45；聲稱來源地：日本 日本製飯碗 (綠色青蛙) ：$35；聲稱來源地：日本 日本製飯碗(紅色/櫻花)：$38；聲稱來源地：日本 日本製碗 (藍綠底白梅花)：$59；聲稱來源地：日本 白玉瓷 (公雞圖案)：$28；聲稱來源地：/ 多用丼：$46；聲稱來源地：日本

7款樣本不加熱也釋出鉛或鎘

18. 「Daiso」Mug -Navy Pattern-：$12；聲稱來源地：中國；測試發現，樣本不加熱也釋出鎘

19. 17安士色釉水杯 (947-2074)：$18；聲稱來源地：/；測試發現，樣本不加熱也釋出鉛

20. 「陶瓷耳杯」Reactive Mug：$16；聲稱來源地：中國；測試發現，樣本不加熱也釋出鉛

21. 小號四方杯：$21；聲稱來源地：中國；測試發現，樣本不加熱也釋出鎘

22. 本瓷藍花4.5吋中式飯碗：$12；聲稱來源地：中國；測試發現，樣本不加熱也釋出鉛

23. 「松昌」釉中彩骨質瓷4.6"簡美碗 (秋日詩語•橘紅色)：$11；聲稱來源地：中國；測試發現，樣本不加熱也釋出鉛

24. 「Cheng's」5.5"保鮮密封湯杯：$33；聲稱來源地：中國；測試發現，樣本不加熱也釋出鉛

消委會陶瓷杯碗檢出鉛

消委會測試發現，6款陶瓷杯及5款陶瓷碗的內腔部分檢出鉛，釋出量分別為每公升0.13至0.26毫克及0.10至1.00毫克。所有樣本的鉛釋出量均低於相關標準上限（陶瓷杯每公升0.5毫克、陶瓷碗每公升2.0毫克），符合安全要求。

1. 17安士色釉水杯 (947-2074)

整體評分：●●●●◖

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.14

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.

2. 陶瓷耳杯 Reactive Mug

整體：●●●●◖

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.14—0.16

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.

3. Miniso 迪士尼水果杯系列異形陶瓷杯 (草莓熊)

整體：●●●◖

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.23-0.26

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.

4. repeat repeat Contemporary Bone China Menagerie

整體：●●●●◖

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.13

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.14

5. Dunoon Fine Bone China Cosmos A Design by Caroline Dadd (P08H01)

整體：●●●

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.15-0.25

鎘釋出量 (毫克/公升)：0.021-0.060

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.14-0.21

6. DYNASTY Fine Bone China 優質骨瓷 經典玫瑰-鼎鴻 奶杯 DYNASTY 2222032 Mug (3104-94)

整體：●●●●◖

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.16

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.12-0.21

7. 本瓷藍花4.5吋中式飯碗 (CH3269-4.5)

整體：●●●●●

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.10

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.

8. 陳設瓷器 - 合興隆瓷莊

整體：●●●●◖

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.23-0.29

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.17-0.31

9. iCi LA VIE 骨瓷 NT19123-4.5" 飯碗

整體：●●●●◖

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.30-1.00

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.12-0.15

10. 松昌 釉中彩骨質瓷4.6"簡美碗 (秋日詩語•橘紅色)

整體：●●●●●

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.11

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.

11. Cheng's 5.5"保鮮密封湯杯

整體：●●●●●

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.12

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.10

消委會測試發現，6款陶瓷杯及5款陶瓷碗的內腔部分檢出鉛，釋出量分別為每公升0.13至0.26毫克及0.10至1.00毫克。所有樣本的鉛釋出量均低於相關標準上限（陶瓷杯每公升0.5毫克、陶瓷碗每公升2.0毫克），符合安全要求。

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消委會陶瓷杯碗檢出鎘

測試發現，部分陶瓷杯樣本內腔或口緣檢出微量鎘，含量為每公升0.010至0.060毫克，低於標準上限（每公升0.25毫克）。雖然所有樣本的鉛及鎘釋出量均符合安全標準，但專家提醒，長期攝入過量鉛可影響兒童腦部及神經系統發育；鎘則會累積於腎臟，可能損害腎功能，國際癌症研究機構更將鎘列為第一類致癌物。

1. Daiso Mug Navy Pattern

整體：●●●●●

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.012

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.

2. Dunoon Fine Bone China Cosmos A Design by Caroline Dadd (P08H01)

整體：●●●

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.15-0.25

鎘釋出量 (毫克/公升)：0.021-0.060

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：0.14-0.21

3. 小號四方杯 Venus Porcelain (224-301)

整體：●●●●●

常溫使用（內腔）

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.

鎘釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.013

常溫使用

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.

4. repeat repeat Contemporary Bone China Menagerie

整體：●●●●◖

常溫使用（口緣）

鉛釋出量 (毫克/公升)：N.D.-0.14

鎘釋出量 (毫克/公升)：0.010-0.023

資料來源：《央視》、消委會

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