過期藥物勿亂掉！屈臣氏再推藥餘回收計劃 全港設逾75個回收點 即睇可回收/不接受回收藥物

不少照顧者需同時協助長者、慢性病患者或家人管理多種藥物，容易面對藥物積存、重複用藥或過期藥物未能妥善處理等問題。屈臣氏今年7月展開的「屈臣氏全港藥餘回收計劃」迎來全面升級，鼓勵市民將不再需要的藥物交至指定回收點，從源頭減少用藥風險，守護整個家庭健康。

屈臣氏再推藥餘回收計劃 全港設逾75個回收點

「屈臣氏全港藥餘回收計劃」將於2026年7月2日至7月31日舉行。今年計劃透過「藥房＋社區」雙網絡模式，在全港18區近60間屈臣氏藥房，以及聯動「照顧者易達平台」連繫的20間社福機構，合共設置逾75個「藥物回收箱」。為鼓勵大眾養成正確處理藥物的習慣，本年度首次於屈臣氏藥房成功參與藥餘回收的易賞錢會員，更可獲贈100易賞錢積分。在將廢藥放入回收箱前，請留意並非所有藥物均接受回收。

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可回收的藥物：

西藥藥丸

西藥膠囊

不可回收的藥物：

藥水

中成藥

營養補充劑

任何受《危險藥物條例》管制的危險藥物，如嗎啡、興奮劑、安眠藥及鎮靜劑等。

《屈臣氏全港藥餘回收計劃》藥餘回收箱地點：

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增設免費藥物及用藥諮詢服務 支援市民/照顧者正確管理藥物

為了從源頭減少用藥風險，今年的計劃不僅設置藥物回收箱，屈臣氏亦透過註冊藥劑師團隊提供「免費藥物及用藥諮詢服務」。市民除了可直接於屈臣氏藥房向藥劑師查詢用藥問題外，亦可透過「屈臣氏隨時 Chat」線上平台獲得專業建議。

香港屈臣氏專業健康服務主管兼總藥劑師盧子揚表示：「過去兩年，我們回收處理近 1,000 萬粒藥物，但更值得關注的是背後的用藥管理問題。不少長者更服用五種或以上的藥物，即多重用藥（Polypharmacy），長者若服用的藥物越多，對藥物的依從性就會相對下降，而照顧者往往要協助管理不同藥物、劑量及服用時間，亦較易出現藥物積存，增加重複用藥或誤用風險。」「因此，藥餘回收只是第一步。今年我們希望進一步由『回收』走向『藥物管理』，透過近60間屈臣氏藥房、線上藥劑師諮詢，以及 20 間社福機構的社區網絡，結合藥房、線上及社區網絡，讓照顧者在日常生活中都能獲得即時專業支援，從源頭減少用藥風險，守護整個家庭健康，將健康支援真正帶入社區。」

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