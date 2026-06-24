風扇仔推薦︱網民實測20款手提風扇仔「極級風力之王」最平呢一款$80有找！附消委會推薦清單

風扇仔推薦︱香港盛夏熱浪逼人，走在街頭不消幾分鐘已汗流浹背，各大品牌的「風扇仔」自然成為港人出街必備的消暑恩物。近日，有網民在 Facebook 熱門群組「風扇仔關注組」發帖，自爆患上「買風扇病態」，更豪曬家中囤積的14把不同型號手提風扇，笑言：「叫咗屋企人撳住我唔好再買㗎喇！」豈料帖文旋即引來大批同道中人共鳴，樓主隨後更在留言區「自首」補相，其收藏陣容最終擴充至20把，被網民驚嘆簡直是「成個武器庫咁」，更有大量網民湧入，促請樓主分享實測報告，挑選出真正能對抗香港濕熱天氣的「終極機皇」。

20把風扇列陣如武器庫

從樓主分享的相片可見，20把大大小小、五煙六色的風扇仔一字排開，設計五花八門。當中有純白簡約的百搭款、深色耐污的實用款，還有各種大小不一的長柄手持風扇、可靈活調校角度的摺疊款。

甚至連主打超級輕薄的卡片型風扇、無葉款式亦榜上有名。面對如此驚人的購買力，有網民不禁搞笑關心樓主是否生活遇上不快，要靠瘋狂買風扇來洩憤，結果調皮的樓主神回一句：「買風扇係男人的浪漫！」不過他亦直認自己這種行徑確實有點病態，幸好他經常將風扇轉贈親友，實行「獨涼涼不如眾涼涼」。

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戶外首推「F95D」型號 售價約$80元

既然擁有如此豐富的「神農嚐百草」經驗，網民最關心的自然是哪一款最值得入手。樓主指出，揀手提風扇不需要花巧，好用與否全靠兩大關鍵：「出風夠闊夠力」以及「摩打唔可以太嘈」。

綜合20把風扇的血淚實測，樓主首推「F95D」型號為戶外「首選」，市面售價約$80元，直指其他款式在烈日下「都唔係好夠力同太嘈」。留言區隨即有大批網民貼圖附和，大讚此型號風大且續航力強，用過就回不頭。至於在辦公室等室內微涼環境，樓主則推薦兩款網面較大的短柄風扇作為「靜音之選」，大讚其出風較闊、吹得舒服。

室內黑馬力撐「卡片型風扇」 呢一款$30有找

有趣的是，不少人以為買大廠牌子一定有保證，但樓主的實測報告卻打破了這個迷思。他職直指相片中體積最大的一款大廠品牌風扇「唔掂」，表現令人失望。

相反，大廠風扇旁一把不知名的輕薄「卡片型風扇」卻獲得樓主與網民的一致好評。這款扁平輕薄的設計雖然只能手持、無法摺疊放置，但勝在「又輕、又大風，風面積又大」，唯一美中不足的缺點，是開到最大檔力時只能維持30分鐘續航。此外，最左邊兩款（見圖輯）從日本城購入、售價僅$29的超平價風扇仔同樣大獲好評，不少網民大讚其「風力夠強、吹得舒服」，性價比極高；唯一缺點是火力全開下，續航力僅能維持30分鐘。

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消暑神物推介「暴力風扇」

這個帖文亦意外引出隱藏在各區的「風扇達人」互相切磋，紛紛曬出千奇百趣的消暑法寶。當中包括近日大熱、外形如迷你風筒般的「暴力風扇」，風力強勁，甚至有網民誇張到將兩把巨型風扇猶如護心鏡般掛在胸前左右開弓，場面爆笑。

留言區的風扇圖鑑更令人大開眼界：有網民分享在特賣城挖到只需$35的高性價比神扇；有人展示底部可裝兩粒18650電池、能狂吹數小時的特大號風扇；亦有人推介附有水箱的霧化噴水風扇、夾腰風扇等。雖然在炎炎夏日，有網民大呻在沒有冷氣的港鐵車廂或巴士拿風扇仔出來會引來異樣目光，但普遍同好均豁達表示：「當無風又熱到抽筋嘅時候，好過無！」最重要是使用時保持自律，不要騷擾到旁人即可。

來源：風扇仔關注組＠facebook

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