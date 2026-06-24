50歲男食生蠔患敗血性休克入ICU 揭染創傷弧菌 專家點名高危族勿生食海鮮

生蠔、魚生是不少港人至愛。然而，有台灣男子在進食生蠔後，竟患上敗血性休克及急性腎衰竭，需要緊急洗腎，揭開患者本身患有糖尿病。有糖尿病原來不能吃生蠔？

創傷弧菌是海中隱形殺手？

胃腸肝膽科醫生張璨璿在Threads發文分享個案，一名50歲男子在進食生蠔後，翌日發燒，晚上即出現血壓驟降、意識模糊，送院證實患敗血性休克及急性腎衰竭，需要緊急洗腎，口腹之慾幾乎賠上性命！

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張醫生指，元兇是存在於海水中的「創傷弧菌」，一般人感染後或只引發腸胃炎；但對肝硬化、慢性腎病、糖尿病、癌症及免疫力較弱人士。張醫生形容這種細菌「快、狠、準」，可以用極快速度入侵血液，引發全身性敗血性休克，病情可以在短時間內急轉直下，過程有時甚至不足24小時。因此，高風險族群絕不能掉以輕心。

魚生、蝦蟹同樣有風險

張醫生提醒，不單是生蠔，魚生、生蝦、生蟹等未經徹底煮熟的海鮮，同樣可能帶有創傷弧菌。此外，即使沒有進食生海鮮，若手上有傷口，接觸海水或在廚房清洗海鮮時，細菌亦有機會經傷口直接進入血液，造成感染。醫生建議：

徹底煮熟：高危族群應避免進食任何未經全熟的海鮮。 傷口防護：手部有傷口時切勿接觸海水，處理海鮮時必須佩戴手套。 管理健康：控制血糖及定期檢查肝腎功能，是最根本的保護。

此外，生牛肉亦不建議食用，主要風險來自出血性大腸桿菌及沙門氏菌，同樣可引發嚴重腸道感染。

宜選信譽良好的餐廳

張醫生補充，現時魚生大多經過極低溫冷凍處理，法例及大型餐廳均有嚴格規定，能殺死絕大多數寄生蟲。但他仍建議，若真的喜愛生食，應選擇信譽良好、注重衞生的餐廳，避免進食來歷不明的魚生。若近期頻繁進食生食後，出現不明原因的慢性腹痛或排便習慣改變，應盡快求醫及安排檢查。

創傷弧菌是甚麼？即睇症狀/高危群組/潛伏期

衞生署指出，創傷弧菌可引致壞死性筋膜炎（俗稱「食肉菌感染」），是一種侵襲軟組織及筋膜的嚴重細菌感染，能迅速破壞身體組織，嚴重者可致命。在本港，夏季為感染高峰期，死亡率約3成。

創傷弧菌症狀

患者可能從微小傷口（如刺傷或瘀傷）開始出現皮膚劇痛、紅腫及組織壞死，但疼痛程度往往比表面傷口嚴重。部分個案沒有明顯感染源頭。

若進食受污染的海產，可能出現腹瀉、嘔吐及腹痛。本身患有肝病或其他疾病的人，細菌可能進入血液，引起發燒、發冷、血壓下降及皮膚水泡。

創傷弧菌傳播途徑

傷口或軟組織接觸到海水、海產表面的細菌。

進食生或未徹底煮熟的貝殼類海產（尤其是來自和暖海水的蠔）。

現時沒有證據顯示可經人傳人。

創傷弧菌高危群組

任何人皆可能受感染，但經常接觸或處理生海鮮的人風險較高。

高血壓、糖尿病、心臟病、慢性肝病或免疫力較弱人士，出現嚴重併發症的機會更大。

潛伏期及治療

潛伏期通常為12至72小時。

患者須立即接受抗生素治療，部分嚴重個案或需深切治療。為防止感染擴散，壞死性筋膜炎患者可能需要接受外科手術，清除壞死組織，甚至截肢。

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