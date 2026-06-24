不只重複用發霉筷子危險！1種筷子暗藏「玻璃纖維」隨時將致癌物食落肚 生蠔/玻璃樽飲品都中招

別以為只有木筷子發霉才危險，內地有健康節目警告，市面上一種筷子易釋出「玻璃纖維」，隨時暗藏致癌的健康風險。除了筷子，日常飲食中的生蠔和玻璃樽的飲品亦存有玻璃纖維，需要多加留意。

1種筷子藏玻璃纖維隨時將致癌物食落肚 生蠔/玻璃樽飲品都中招

內地健康節目《我是大醫生》早前在社交平台發文指出，一日三餐都會用到的筷子，原來可能藏著比微塑膠更隱蔽、比發霉更可怕的健康隱患——微玻璃。日常生活中經常接觸的3種用品和食物，可能暗藏玻璃纖維：

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3種用品和食物暗藏「玻璃纖維」

1.合金筷子（合成筷子）

很多人都知道木筷子用久了會發霉，產生可傷肝的強致癌物黃曲霉素。但有一種危險比發霉更難察覺，它不發黑、沒有異味，卻同樣在傷害身體。

市面上一類標榜「耐磨、抗菌、不易變形」的合金筷子（合成筷子），為了增強硬度，在生產過程中會添加玻璃纖維。這類筷子正常使用是安全的，但當表面出現磨損、刮痕或老化開裂後，包裹在樹脂內的玻璃纖維就有可能外露，甚至脫落成微米級的細小顆粒，隨食物進入人體。

國際癌症研究機構（IARC）早在2017年就將玻璃纖維列為2B類致癌物，即「對人類可能致癌，但證據有限」。這個分類主要是針對工廠裡的工人，他們長期在工作中吸入特定尺寸的玻璃纖維，屬於職業暴露。至於日常使用筷子吞下微小顆粒的劑量和接觸方式上完全不一樣，市民毋須過度恐慌，但也必須提高警覺。

2.雙殼貝類

2024年，英國兩所大學的研究人員在奇切斯特港的雙殼貝類（如青口、生蠔）中，除了發現大量微塑膠外，更發現了玻璃纖維顆粒。貝類屬於濾食性生物，會將水中的微小顆粒吸入並囤積在體內。研究發現每公斤青口含幾千個顆粒，每公斤生蠔更超過一萬個，這些微顆粒最終可能透過食物鏈進入人體。

3.玻璃樽裝飲品

法國食品安全機構ANSES的研究發現，玻璃樽裝的啤酒、清水、葡萄酒等飲品，其微粒污染含量有時甚至比膠樽裝更高。這些微顆粒可能來自瓶蓋內襯、密封膠、瓶頸印花油漆剝落的碎屑，甚至玻璃樽本身磨損掉落的微細玻璃渣，但研究重點關注的，還是這些非玻璃成分帶來的污染。

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4招減少攝入玻璃纖維風險

面對無處不在的微顆粒，文章中亦建議市民可透過以下4個日常習慣，最大程度減少攝入風險：

1.慎選及正確清洗筷子

優先選擇沒有漆層的木筷子或純不銹鋼筷子，這類材質不含玻璃纖維。若必須購買合金筷子，務必挑選正規大品牌，避免劣質產品容易磨損、掉渣。另外，筷子一旦磨壞、起毛、開裂或受熱變形，應立即丟棄換新。

洗筷子時，用海綿、軟布輕輕擦洗，切勿用鋼絲刷大力刷洗，以免刮花表面導致顆粒脫落；亦不應將合金筷子長時間放入滾水中煮或放入焗爐加熱，以防材質加速老化。

2.食海鮮避開「重災區」

購買生蠔或青口時，優先挑選鮮活的，因吸入過多微顆粒的貝類通常較缺乏活力。烹調前必須讓其充分吐沙並徹底洗淨，亦建議去除鰓部和內臟，因這兩個部位是微顆粒藏匿的重災區，內臟也可能殘留雜質，去掉之後能進一步降低攝入風險。

3.理性對待玻璃樽飲品

開瓶時小心切勿弄破樽口，更絕對不要用牙齒直接咬開瓶蓋。只要正常飲用，目前的科學證據並未顯示需要改變飲用玻璃樽裝飲品的習慣。

4.多吃高纖食物助排毒

目前全球針對各類微顆粒的研究仍在進行中，尚未有成熟、有效的清除和促排方案。微玻璃顆粒與石棉不同，在人體生理環境下可能會慢慢分解。若依然感到擔心，日常可多吃富含膳食纖維的食物，如芹菜、韭菜、燕麥、火龍果等，以促進腸道蠕動；同時多喝水，維持身體正常代謝，透過人體自身的防禦和清除能力將風險降至最低。

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