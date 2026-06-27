初級大人必學！夏天螞蟻大軍殺到？達人教5個滅蟻小絕招 必學2個低成本除蟻劑製作方法

夏天天氣潮濕悶熱，屋企突然出現大量螞蟻大軍四處亂爬怎麼辦？有家事達人教5個小方法，有效防蟻及滅蟻，其中台灣環境部更教2個低成本除蟻劑製作方法，只需用1款平價神物，就能輕鬆令螞蟻自動退場。

達人教5個滅蟻小絕招 使用1種精油也有效防蟻

家事達人陳映如早前在其Facebook專頁發文，分享了5個實用的滅蟻及防蟻方法，大家可作參考：

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5個滅蟻小絕招

1.酒精擦拭

建議用酒精擦拭螞蟻曾經走過的地方，從而中斷其行走路徑。

2.徹底斷絕食物來源

務必徹底清理掉桌面、地上的食物殘渣及碎屑，讓螞蟻找不到食物來源，牠們自然會撤退。

3.封死源頭入口

仔細觀察螞蟻的源頭，若發現牠們是從洞口鑽出，可用樹脂或玻璃膠把洞孔完全堵塞起來。

4.柑橘精油天然防蟻

螞蟻極度討厭柑橘的氣味，只需把柑橘精油塗抹在螞蟻經常出沒的地方，就能有效防止牠們靠近。

5.自製低成本除蟻劑

將糖和硼酸以9比1的比例混合，放置在淺碟中作為誘餌，螞蟻吃下後就會逐漸退場。若家中有飼養寵物或有小朋友，使用硼酸誘餌時務必將其放置在安全位置。

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2個低成本除蟻劑製作方法

台灣環境部「化學物質管理署全球資訊網」曾指出，除了落實家居清潔，民眾亦可嘗試使用這種低成本的方法來滅蟲，例如使用硼酸（Boric acid），硼酸是一種含硼的無機弱酸，外觀為白色粉末或透明晶體。早於1948年，美國國家環境保護署（USEPA）已認證硼酸有助於控制蟑螂、白蟻、紅火蟻及跳蚤等節肢動物的數量。其原理是能破壞螞蟻、蟑螂等節肢動物的新陳代謝系統，並會腐蝕牠們的外骨骼。環境部亦教2個除蟻劑製作方法：

用熱水溶解適量的硼酸後，用拖把或抹布擦拭螞蟻、蟑螂出沒的角落或牆壁縫隙，待乾燥後白色的硼酸結晶會留在表面發揮作用。

使用奶粉、砂糖、水及硼酸攪拌混合，放入塑膠瓶蓋盛裝後，放置在螞蟻、蟑螂常出沒的角落作為毒餌，使其食用後中毒身亡。

環境部指出，相對於直接在空氣中噴灑化學殺蟲劑，用適當的方式以硼酸製成誘餌，長遠的滅除效果相當良好。這方法成本極低且製作簡單，非常適合一般小家庭嘗試。不過，由於硼酸對人體、兒童與寵物同樣具有毒性，使用時必須審慎評估家居環境的安全性。

資料來源：家事達人陳映如、台灣環境部化學物質管理署全球資訊網

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