白醋不只可以用來煮菜調味或洗衣服？這支家家戶戶都有的廚房配角，還有4大神級隱藏功能，其中貼紙殘膠只需要白醋簡單處理就能去除，更不留痕。

白醋4大神級隱藏功能大公開 這樣做快速除貼紙殘膠不留痕

據台媒《ETtoday新聞雲》報道，烹飪中常用到的白醋，一直以來往往被視為廚房料理的小配角，通常只會在軟化食材、去腥除臭時，或用來洗衣服。其實，白醋除了天然無毒、不怕化學殘留外，更隱藏了許多冷門妙用方法。報道亦盤點了白醋4大隱藏功能：

不只洗衣服！白醋4大神級隱藏功能大公開 這樣做快速除貼紙殘膠不留痕

1.無痛撕除貼紙殘膠

不管是新買的玩具、碗碟，還是孩子一時興起貼在牆壁、雪櫃上的貼紙，撕下來後總會留下黑黑黏黏的殘膠，這時候毋須使用刺鼻的化學除膠劑，只需用棉花棒沾滿白醋，敷在殘膠上約5分鐘，等酸性成分軟化黏膠後，輕輕一擦就能完美卸除，完全不留痕跡，而用在玻璃、瓷器、不鏽鋼上效果極佳。需要留意千萬別在仿木紋家具或烤漆表面上使用，以免酸性成分導致掉色或起泡。

2.剪刀、工具除鏽兼拋光

廚房剪刀用久了變得不順暢，甚至出現褐色鐵鏽，或是工具箱裡的螺絲批生鏽，建議將生鏽的鐵器直接浸泡在純白醋裡數小時，白醋的酸性會與鐵鏽產生化學反應。拿出來後用刷子輕輕一刷，鐵鏽就會整片脫落，立刻恢復原本的鋒利與光澤。需要留意工具只要浸泡幾小時到半天即可，千萬不要浸泡好幾天，否則連健康的金屬面也會被酸蝕。此外，鐵器除鏽擦乾後，務必立刻塗上一層薄薄的防鏽油，否則暴露在空氣中反而會生鏽得更快。

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3.小家電天然去水垢

每天都會用到的電熱水煲、咖啡機或洗碗機，內壁總會積聚一層白白硬硬的水垢，這不僅影響導熱，更可能滋生細菌。只要將白醋與水以1:4的比例倒入熱水煲中煮沸，靜置一個晚上後把水倒掉，原本頑固的水垢就會自動融化，既安全又省力。要注意白醋加熱後的醋酸味非常刺鼻，煮完後一定要用清水再連續煮沸並倒掉2至3次，否則接下來喝的水都會有酸味。另外，部分高檔意式咖啡機因內部有橡膠墊圈，說明書會明確禁止用醋除垢，操作前建議先查閱家電說明書。

4.皮革保養

家裡的皮梳化、皮鞋或手袋用久了失去光澤，甚至有一點點發霉的跡象，其實白醋也是皮革保養界暗藏的神隊友。只需將白醋與橄欖油以1:1的比例均勻混合，用乾淨的軟布沾取極少量，順著皮革紋理輕輕擦拭。這不僅能有效抑制霉菌，還能讓皮革重新散發溫潤的光澤。由於橄欖油屬於植物油，時間久了有變質、吸引昆蟲的隱憂，因此這招只屬於手邊沒有皮革專用油時的應急偏方，且較適合用在老舊、合成皮或便宜皮鞋上。擦拭前，一定要先在皮革不顯眼的小角落進行測試，以免昂貴的真皮變色損壞。

資料來源：《ETtoday新聞雲》

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