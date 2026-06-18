點解食粽容易消化不良？專家教5大健康食法咀嚼速度是關鍵 附6款粽熱量脂肪列表

端午佳節將至，市面上各式各樣的鹹肉粽、梘水粽陸續登場。不過，營養師特別提醒，粽子以糯米為主要成分，屬於黏性極高的澱粉來源，本身非常不易消化。如果市民一時貪嘴進食過量，極易加重腸胃負擔，引致腹脹、消化不良、胃酸倒流（胃酸分泌過多）等症狀，甚至會直接影響血糖穩定與體重控制。

細嚼慢嚥且嚴格控制份量 趁熱食用切勿吃生冷粽子

醫學專家指出，糯米在消化過程中需要較長時間來分解，加上傳統肉粽的內餡多含有五花肉、鹹蛋黃等高油脂及高鹽分食材，會令消化系統在短時間內承受巨大壓力。因此，在端午期間享用粽子時，必須掌握正確的吃法與訣竅，才能在品嚐美味的同時減少身體負擔。吃粽子時，首先應放慢速度、充分咀嚼，切忌狼吞虎嚥。由於澱粉主要在口腔中經由唾液開始分解，若未經仔細咀嚼就吞下，會大幅增加胃部蠕動的壓力，極易導致脹氣與胃脹。建議市民每口粽子至少咀嚼 20 至 30 次，讓唾液澱粉酶與糯米充分混合；同時亦要控制進食份量，避免在一天內攝取過多。

糯米主要由支鏈澱粉組成，粽子冷卻後會引發「澱粉老化」現象，使其物理結構變得更加緊密，反而令腸胃更難消化。因此，粽子在食用前必須徹底加熱，以維持較佳的消化性與軟糯口感。

同場加映：常胃脹屬胃潰瘍？嚴重恐變胃癌？醫生解構成因/症狀/診斷方法 養成6大生活習慣守護腸胃健康

配搭高纖蔬果促腸道蠕動 避開高鈉高糖調味沾醬

專家強烈建議，吃粽子時應配搭富含消化酵素的蔬菜一同進食，以增加膳食纖維的攝取量，並延緩血糖飆升。特別是十字花科蔬菜如「椰菜」（高麗菜）、「白蘿蔔」等，不僅能有效促進腸道蠕動，也能令一餐的營養更為均衡。

此外，粽子內常見的肥肉與鹹蛋黃皆屬高脂肪食材，若能在餐後適量補充富含膳食纖維及天然酵素的水果或高纖蔬菜，例如奇異果、香蕉、秋葵等，將大有助於腸道蠕動與營養平衡，並能有效優化整體的飲食結構。

港人吃粽子時最愛配搭的甜辣醬、醬油膏（膏狀豉油），或是吃梘水粽時必備的砂糖與蜂蜜等，往往含有極高的鈉含量與糖分，極易引致血壓及血糖飆升，加重身體的代謝負擔。因此，食用時應以少量沾取或直接品嚐原味為主，避免額外攝取過多的調味料。

4類高危族群食粽要注意

4類高危族群食粽要注意

專家最後提醒，雖然粽子美味，但以下四個特定族群在過節時應格外小心：

腸胃敏感人士： 應避免過量攝取，並切記不要在睡前 3 小時內進食粽子。

血糖不穩人士： 若果該餐已經吃了粽子（主食），便不建議再攝取其他澱粉類食物，且進食時最好先吃足夠的蛋白質與膳食纖維墊底。

心血管疾病患者： 應盡量減少進食粽內的肥肉，並嚴格限制甜辣醬等高鈉調味料的使用。

慢性腎臟病患者： 需特別留意粽子常見的糯米、花生及肉類等高磷、高蛋白質食材的攝取量。

鹼水粽、蓮蓉鹼水粽、鹹肉粽、裹蒸粽、豆沙粽、水晶粽卡路里/脂肪/營養素：

資料來源：