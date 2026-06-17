保鮮紙用錯隨時全家「吸毒致癌」！ 醫生教3個安全要點 附4招走塑毒保存食物法

不論是吃不完的剩菜剩飯，還是切開了一半的西瓜，不少港人在處理廚房餘糧時，第一時間都會順手撕下一張保鮮紙包裹好再放進雪櫃。如果市民選錯了材質、或者用錯了方法，保鮮紙極可能在不知不覺間釋放出有害物質，令我們餐餐將毒素吞落肚。

高溫高油千萬別接觸保鮮紙

市面上的保鮮紙材質主要分為聚乙烯（PE）、聚甲基戊烯（PMP）、聚氯乙烯（PVC）與聚偏二氯乙烯（PVDC）四大類。根據食品安全當局的介紹，PVC 和 PVDC 材質的保鮮紙在遇熱或接觸油脂後，會釋放出塑化劑或毒性，因此絕對不適合直接接觸高油、或是剛起鑊、還很燙的食物；相比之下，PE 和 PMP 材質的保鮮紙不含氯，較適合日常使用，當中又以 PMP 的耐熱性表現最佳。

如果忽視保鮮紙背後隱藏的毒物危機，隨時要付出沉重的健康代價。臨床醫學衛教資訊提醒，人體若長期暴露在保鮮紙溶出的塑化劑之下，會干擾內分泌系統，不僅可能增加女性罹患乳癌、子宮內膜癌等與荷爾蒙相關癌症的機率，更會嚴重影響男童發育，導致成年後精子稀少、活動力弱，甚至引致不孕。

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3招安心使用保鮮紙

想兼顧生活便利與飲食安全，其實只要在日常生活中避開誤區即可。營養師特別整理出以下3個關鍵的使用要點，教大家如何安心使用保鮮紙：

3招安心使用保鮮紙

3招安心使用保鮮紙：

等待食物完全冷卻： 飯菜起鑊後切勿立刻包裹，必須等待食物完全涼透後才蓋上保鮮紙，這樣能大幅降低化學物質因高溫而溶出的機率。

與食物保持安全距離： 包裹碗盤時，保鮮紙與食物表面應保留至少一公分的距離，避免兩者直接接觸，防止食物中的油脂分解保鮮紙結構。

冷凍食材需加隔離層： 若需要用保鮮紙包裹食材放進冰格（冷凍櫃），建議先墊一層烘焙紙（牛油紙）作為隔離，防止保鮮紙在低溫下與食材凍結沾黏。

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4招無毒替代法 環保又慳錢

除了依賴保鮮紙，廚房裡其實有許多更好用、更省錢且環保的替代方案，既能減少塑膠垃圾，又能徹底保障家人健康：

4招無毒替代法 環保又慳錢

4招無毒替代法：

1. 善用尺寸合適的瓷碟

這是每個人家裡都有、且一毛錢都不用花的老方法。只要拿一隻大小適中的平底瓷碟，直接蓋在湯碗或容器上面即可。不過，由於蓋上瓷碟後無法從外部觀察裡面的狀況，因此這方法較適合短時間冷藏，不建議用於長時間保存。

2. 轉用食品級矽膠蓋

市面上的食品級矽膠蓋服貼度高、密封性好，可以直接吸附在盛載食物的容器上方。放進雪櫃保存時，能有效阻擋冰箱異味並鎖住食物水分。加上它可以反覆清洗並循環再用，是替代保鮮紙的環保首選。

3. 精明使用鋁箔紙

如果飯菜在碟上堆得太高（例如白切雞、燒味等），無法使用平碟或矽膠蓋時，則可以改用鋁箔紙（錫紙）來遮蓋。鋁箔紙完全沒有塑化劑溶出的問題，丟棄時作為一般垃圾處理即可。但必須特別提醒：鋁箔紙屬於金屬材質，若要將食物放進微波爐加熱，必須先將鋁箔紙完全撕除，以免發生火警危險。

4. 改用附蓋耐熱玻璃盒

市售的耐熱玻璃容器可直接盛載剛煮好的菜餚上檯，若吃不完，直接蓋上配套的蓋子就能放入雪櫃密封保存，還能少洗一個餐具。不過，如果容器蓋子的材质是塑膠，仍建議等食物放涼後再蓋上，以徹底降低塑化劑溶出的風險。

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