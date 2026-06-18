白衫腋下發黃洗不掉？專家教用1款洗衣液去黃去污 附4招清洗汗漬小貼士

白衫腋下位置怎樣洗都有黃垢和汗漬，到底有甚麼方法有效解決？有專家教用1款洗衣液去黃去污，更教4個清洗小方法，有助徹底去汗漬。

白衫腋下發黃洗不掉？專家教用1款洗衣液去黃去污

根據《Good Housekeeping Institute》研究院居家護理與清潔實驗室的評論分析師Noah Pinsonnaul指出，白色衫腋下位置若出現泛黃污漬，許多人以為汗水就是令衣服變黃的罪魁禍首，但原來這些頑固的黃垢，其實是長期發生在洗衣籃裡的化學反應結果。只要選對洗衣液，也就是酵素洗衣液，有助於分解蛋白質，從而分解導致衣物變色的汗水、油脂和止汗劑殘留物。對於運動服或功能性布料，使用運動專用洗衣液也很有幫助，因為這些布料比棉質布料更容易吸附異味。

Noah Pinsonnault續指，清潔衣物不僅僅是把衣服表面洗乾淨，更重要的是分解汗水乾燥後殘留在纖維中的物質。因為汗漬並非單純的汗水，它通常是汗水、人體油脂和止汗劑殘留物的混合體。事實上，人類的汗水本身通常是無色的，但當汗水中的蛋白質、油脂和鹽分，隨著時間推移與止汗劑產生化學反應，就會導致衣物嚴重泛黃。一旦這些污垢開始附著在布料上，普通的洗衣程序根本無法將其徹底洗淨。而且，污垢停留的時間越長，尤其在高溫天氣及反覆穿著的情況下，就越容易滲入衣物纖維深處，甚至令污漬變黑。

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要徹底對付汗漬，挑選洗衣液時最重要的並非香味有多濃郁，而是必須查看產品是否含有針對分解蛋白質和油脂類污漬的酵素。這些酵素能夠分解汗水乾燥後殘留的化合物，將它們從衣物纖維中拔除並沖洗乾淨；相反，若使用沒有酵素的洗衣液，即使經過完整的洗衣程序，汗水、人體油脂和止汗劑殘留物亦更容易殘留於布料上。

在實際測試中，Tide的經典洗衣液表現最為出色。它含有多種酵素，能夠有效去除常見的衣物污漬及汗漬殘留，並且在高效能及普通洗衣機上都能發揮去漬功效。此外，它在冷水洗滌的低溫環境下依然表現優異，能持續分解油脂和蛋白質污漬。因此，無論是清洗白衫還是運動服，它都是日常洗衣的可靠之選。

4招清洗白衫汗漬小貼士

Noah Pinsonnault提醒，去除汗漬不僅取決於使用甚麼洗衣液，洗衫前的預先處理步驟同樣是成敗關鍵。他分享了4個處理頑固汗漬的實用小貼士：

4招處理白衫汗漬小貼士

1.局部預先處理

在洗衫前，先用手指或軟毛刷，將少量的洗衣液或酵素去漬劑，直接塗抹在泛黃或有污漬的位置。按照產品說明靜置片刻，讓酵素有充分時間分解污漬，然後再進行清洗。

2.溫水浸泡對付陳年污漬

對於陳舊或極度頑固的污漬，浸泡能顯著提升去污效果。洗衫前，先將衣物浸泡在加入了幾湯匙洗衣液的溫水中約30至60分鐘，然後再進行完整的洗滌程序。

3.查閱衣物上的洗滌標籤

熱水有助於溶解並去除殘留物，但前提是需要布料能夠承受高溫，因此請務必查閱衣物上的洗滌標籤，再使用最高溫度的熱水進行洗滌。

4.切勿立即高溫烘乾

清洗完畢後、放入乾衣機烘乾前，請務必先檢查衣物的污漬是否已完全清除。因為高溫會使殘留的污垢瞬間固化，原本有望洗走的污漬，會變成洗不掉的永久性污漬。建議最好先自然晾乾，讓你有機會發現並再次處理未洗淨的隱藏污漬。

資料來源：《Good Housekeeping Institute》

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