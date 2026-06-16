研究：晚餐前30分鐘食杏仁 餐後血糖最多可降28% 6類高危人士不適用

每逢大時大節或週末聚會，不少港人都會一邊期待與親友食大餐，一邊又擔心血糖劇烈波動，令平日辛辛苦苦累積的控糖與體態管理成果前功盡棄。初日診所院長魏士航醫生表示，其實市民不需要過度緊張。除了可透過「代謝補償」原則，在聚餐前後適度調整飲食、並在聚餐時優先攝取高纖蔬菜與優質蛋白質外，醫學研究更發現，在餐前 30 分鐘吃少許杏仁果（Almond，又稱扁桃仁），可助降低餐後血糖。

餐前吃杏仁顯著平穩血糖

魏士航醫生指出，一項刊登於《歐洲臨床營養學雜誌》（European Journal of Clinical Nutrition）研究，採用了隨機交叉試驗設計，針對 60 名處於糖尿病前期的成人進行了兩階段測試。

第一階段在 75 克葡萄糖耐受測試（OGTT）前 30 分鐘，安排測試者攝取 20 克杏仁果，以觀察單次血糖反應；第二階段則在日常生活中，讓測試者連續 3 天於三餐前攝取杏仁果，並透過連續血糖監測（CGMS）追蹤全天的血糖變化。葡萄糖耐受測試結果顯示，相較於未攝取杏仁果的情況，餐前補充杏仁果可使整體餐後血糖曲線下面積下降約 18.05%；而餐後 1 小時與 2 小時的血糖，亦分別降低了約 24.8% 與 28.9%。至於在連續血糖監測中，測試者的平均血糖、血糖高峰以及夜間血糖狀況也全都獲得了改善。

餐前「杏仁負荷」3大機制

魏士航醫生解釋，餐前進行「杏仁負荷」之所以能發揮穩定血糖的效果，主要與以下3大體內機制有關：

提早啟動胰島素反應： 餐前攝取杏仁果，能夠刺激體內儲存的胰島素提早釋放。當隨後主餐中的碳水化合物進入血液時，身體已經具備足夠的調節能力，血糖上升的幅度自然較為平緩。

延緩胃排空與醣類吸收： 杏仁果富含脂肪、蛋白質與膳食纖維，這些成分會拉長食物在胃中的停留時間，同時增加腸道內容物的黏稠度，從而減慢葡萄糖進入血液的速度，使餐後血糖上升曲線趨向平穩。

改善胰島素敏感性： 杏仁果含有豐富的單元不飽和脂肪酸，以及鎂、鋅等微量礦物質。其中「鎂」與體內胰島素的訊號傳遞息息相關，有助於提升身體對血糖的利用效率，進而降低整體的代謝負擔。

餐前「杏仁負荷」3大機制

份量錯誤恐招反效果

除了杏仁果外，混合堅果、牛油果（酪梨）等優質油脂食物，同樣可能透過不同的機理影響餐後血糖。然而，市民必須嚴格控制攝取份量，若果份量錯誤恐招反效果。

魏醫生建議，杏仁果每日上限約為 20 克（即約 15 至 18 粒），且應以無調味、乾烘或低溫烘焙等熟製產品為主；至於牛油果則建議每日攝取約 ⅓ 個（約 50 克），避免因攝取過多熱量與脂肪反過來影響全日血糖的穩定。

市民如果發現自己經常出現血糖波動明顯、或是餐後出現異常疲倦（俗稱「食物昏迷」）等情況，應盡早尋求專業醫生的評估與檢查。只有找出核心原因，才能在安心享受佳節美食的同時，兼顧身體健康。

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6類高危人士不適用

魏士航醫生特別提醒，並非所有人都適合透過增加堅果攝取來控糖。尤其是以下六類族群，在調整饮食策略前應格外謹慎：

1. 堅果過敏者

對堅果有明確過敏反應的人士應絕對避免，以免引發嚴重的過敏性休克。

2. 腸胃功能較弱者

堅果含有大量膳食纖維與油脂，消化系統較弱者過量食用易引發消化不良或腸胃不適。

3. 高血脂問題者

堅果本屬高脂食物，血脂異常人士若未經節制地食用，可能會令血脂情況進一步惡化。

4. 正在使用降血糖藥物者

5. 正在注射胰島素者

這兩類患者若自行在餐前加入杏仁負荷，可能會與藥物產生協同效應，增加引發低血糖的潛在風險，建議先與主診醫生討論。

6. 腎臟病患者

堅果普遍含有較高含量的磷與鉀，腎功能不全者過量攝取會加重腎臟代謝負擔。

資料來源：魏士航醫生

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