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賞花打卡勿亂碰嚴重可致命！女子嘴含「網紅花」慘中毒 全身劇烈痕癢爆水泡

食用安全
更新時間：09:00 2026-06-19 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-19 HKT

行山賞花打卡隨時惹來中毒之禍！近日內地一名女子為拍照，將一朵「網紅花」含在嘴邊，結果慘中劇毒，全身長滿水泡兼劇烈痕癢。本港醫管局更曾警告，僅5片葉已足以致死。

女子嘴含「網紅花」慘中毒 全身劇烈痕癢爆水泡

綜合內媒報道，福建泉州一名女子早前在拍照時，嘴巴接觸到夾竹桃。第三天起，她的手臂、手肘內側及背部長出小水泡，全身劇烈痕癢。該名女子表示，當時只接觸了短短幾分鐘，懷疑是背部不慎沾到花粉，完全沒料到後果會如此嚴重。

近年來，已發生多宗因嘴含夾竹桃拍照而不慎中毒的個案。在各大社交平台上，不少網民紛紛貼文警告大眾：夾竹桃帶有劇毒，拍照時切勿觸碰。

夾竹桃5大位置均有毒 碰觸後嚴重可致命！

據了解，夾竹桃又名筆桃、白羊桃，是一種廣泛種植的觀賞植物，常見有白色和粉紅色。它雖然擁有漂亮的花朵和四季常青的綠葉，但夾竹桃的莖、葉、花粉、種子及樹枝均含有毒。其主要毒性成分為強心苷類化合物，最主要是夾竹桃苷，對人類和動物都有極強的毒性。這種致命物質主要存在於夾竹桃的乳白色汁液中，甚至連夾竹桃燃燒後產生的煙霧都具有毒性。不過，有醫生指出，遠距離觀賞或單純路過花叢並不會引發中毒。但若不慎誤食，或身上傷口碰觸到其分泌的汁液，便極可能中毒。輕微中毒會出現食慾不振、噁心、腹瀉等症狀；嚴重者則會危害心臟，甚至誘發死亡。

不小心接觸或誤食夾竹桃有何急救措施？

深圳疾控中心發文強烈提醒大眾，萬一不慎接觸到夾竹桃，必須採取以下急救措施：

  • 皮膚沾到汁液，必須立刻用大量清水持續沖洗。
  • 若皮膚本身有傷口，或接觸後出現紅腫，請立即前往急症室求醫。
  • 一旦誤食夾竹桃，坊間流傳的喝醋或喝濃茶等偏方絕對無效，更極可能延誤病情。必須立刻直奔急症室，並緊記帶上誤食的葉子或花朵樣本供醫生參考。

接觸或誤食夾竹桃中毒後會出現甚麼症狀？

本港醫院管理局毒理學參考化驗室曾指出，夾竹桃內的強心苷成分，會抑制心肌細胞內的鈉鉀三磷酸腺甙酶，增加心肌細胞的興奮性，可誘發心律不正。據資料顯示，僅僅5片夾竹桃葉子的劑量，已足以引致死亡。夾竹桃中毒會引發嚴重的洋地黃類強心甙中毒症狀，包括：

  • 噁心
  • 嘔吐
  • 腹痛
  • 頭暈
  • 頭痛
  • 低血壓
  • 心律不正
  • 高血鉀
  • 焦躁不安
  • 神智不清
  • 驚厥
  • 昏迷
  • 死亡

醫院管理局亦指出，世界各地均有因意外接觸或故意服用而引起的中毒死亡個案。日本曾有一名49歲女子用夾竹桃沖水飲用，30分鐘後即出現中毒症狀，一日後不治。美國亦有一名42歲女子燃燒夾竹桃樹枝，因間歇吸入有毒煙霧長達兩小時而中毒，幸經治療後康復。

延伸閱讀：夏家中有毛孩可種植物？即睇14款植物安全名單 避開中毒危機

     

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