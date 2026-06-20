初級大人必學！一文睇清印尼/香港/菲律賓藍花蟹分別 附正確清理方法+5類人忌食蟹

不少港人喜歡吃蟹，但街市藍花蟹產地眾多難以分辨。有海鮮店教分印尼、菲律賓及香港的藍花蟹，更揭秘這產地的蟹最貴卻最鮮甜肥美。雖然蟹好吃，但有中醫亦提醒有5類人需要盡量避免進食。

印尼/香港/菲律賓藍花蟹怎樣分？越貴越肥美？

「大家姐海鮮網上店」早前在其Facebook專頁分享影片，指出市面上的藍花蟹主要分為印尼、菲律賓及香港本地三大產地。大家姐親自教大家分辨不同產地的藍花蟹：

印尼/香港/菲律賓藍花蟹分別

1.印尼藍花蟹

整體顏色比較淺色、淡色。蟹殼上的花紋比較散亂，且花紋圖案較多。在三款蟹中價錢最便宜，但相對地，其肉質的鮮甜度亦是最低的。

2.菲律賓藍花蟹

色澤明顯較鮮明，呈現出如藍寶石的顏色。背部的花紋非常清晰，呈現單點分明的狀態。價錢比印尼藍花蟹稍貴，但肉質的鮮甜度遠勝印尼蟹。

3.香港藍花蟹

色澤分佈最為均勻，看上去給人一種很舒服的感覺。蟹殼上的花紋平均，像畫畫一樣。香港藍花蟹價錢是三者中最高，但其肉質最為結實，且鮮甜度極高，甜味是印尼藍花蟹完全無法比擬的。

為何不同產地的藍花蟹味道會相差甚遠？大家姐解釋，關鍵在於各地海水的鹹度不同。簡單而言，生長環境的海水鹹度越高，藍花蟹的肉質就會越鮮甜。

藍花蟹8個正確清理步驟

根據西澳第一產業及區域發展部網站的指引，在冷凍、烹調或食用藍花蟹前，應按照以下8個正確步驟進行清理：

清理前，先將蟹放入冰水中浸泡約5分鐘，使其進入麻醉狀態。 將蟹反轉腹部朝上，撬起並拔除腹部的甲殼。 將拇指放在蟹殼上部和下部之間的縫隙，用力剝下背甲。將內臟留在背甲中，然後連同背甲一併扔掉。 再次將蟹反轉，雙手拇指放在蟹身中間向下按壓，將蟹身用力掰成兩半。 仔細清理蟹口器部分。 徹底去除附著在蟹身兩側的鰓絲。 用流水徹底沖洗乾淨蟹身內殘餘的內臟（蟹黃部分）。 經過以上步驟，清理乾淨的藍花蟹即可隨時進行烹調或保存。

甚麼人忌吃蟹？

蟹雖然美味，但亦要顧及個人體質。註冊中醫林冠傑醫師曾指出，蟹性味寒涼，適量進食有活血疏通經絡、清熱補氣的作用，且營養豐富，含有多種有益的微量元素。不過，以下5類人士絕對不宜進食：

蟹屬寒涼食物，腸胃虛寒的人吃後，有機會導致腹脹或肚瀉。

蟹膏含有極高的膽固醇，三高患者必須高度注意，特別是高血脂。

高血壓患者亦必須慎食。

蟹膏膽固醇高，對痛風病人易造成不適或加重病情。

蟹屬於發物，患有濕疹、皮癬等慢性皮膚病的人士不宜食用。

資料來源：西澳第一產業及區域發展部網站、「大家姐海鮮網上店」

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