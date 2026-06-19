夏日消暑神器｜狂噴冰爽噴霧恐致凍傷？拆解3大潛藏危機 附安全使用指南

天氣炎熱，不少港人出街愛用冰爽噴霧降溫。不過國家應急廣播警告，這款消暑神器潛藏3大風險，其中恐致皮膚嚴重凍傷。到底冰爽噴霧怎樣使用可避免凍傷或帶來的其他健康問題？

狂噴冰爽噴霧潛藏3大危機 嚴重恐致凍傷？

據國家應急廣播在社交平台發文指出，每到夏季，冰爽噴霧就會成為許多人出門必備的降溫神器。然而，好用並不代表絕對安全，若使用這類降溫神器不當，隨時會引發嚴重意外。冰爽噴霧主要成分除了水之外，還包含LPG、乙醇、薄荷腦、香精及甘油。LPG是高壓液化後的石油氣，主要成分是丙烷和丁烷等，沸點很低。當按下噴嘴時，沸點極低的液化石油氣會充當推進劑，將罐內的液體以霧狀均勻噴出，並瞬間汽化，吸收大量熱能，達到表面降溫的效果。同時，成分中的「薄荷腦」會刺激皮膚和黏膜上的溫度感受器，給大腦發送一個「很涼快」的假訊號。換言之，極度冰爽的感覺，部分其實是欺騙大腦的感官錯覺。

雖然冰爽噴霧解暑一流，但中國消防部門經過實測後警告，稍有不慎極易發生以下3大危險：

冰爽噴霧3大潛藏危機 附安全使用指南

1.易燃易爆炸

冰爽噴霧內的乙醇、丙烷或丁烷均屬於易燃氣體。當這些氣體噴出並與空氣混合後，一旦遇上熱源或明火，極易引發燃燒甚至爆炸。此外，噴霧罐本身是壓力容器，若長時間放置於持續高溫的環境下，會導致罐內液體急速汽化，壓力瞬間飆升，令噴霧秒變致命的爆炸罐。

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2.皮膚凍傷

噴霧的汽化過程會迅速吸收熱量，若在短時間內於同一部位多次補噴，或持續對一個位置狂噴，會令化學成分堆積。這種反覆疊加的吸熱效果，會導致皮膚局部溫度驟降，最終造成凍傷。

3.刺激皮膚黏膜

若不慎將冰爽噴霧噴在眼周或傷口附近，當中的化學物質會強烈刺激眼睛黏膜及受損皮膚，導致皮膚受損或眼睛充血感染。

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3招安全使用冰爽噴霧 可噴灑在2大位置減少皮膚受刺激

為了防患於未然，國家應急廣播特別整理了3大安全使用指南，呼籲大眾緊記：

使用前應仔細閱讀說明，絕對不要在同一皮膚部位大量或持續噴射。建議將噴霧噴灑在衣物或毛巾上，以大幅減少對皮膚的直接刺激。

必須遠離火源及高溫環境，以防起火爆炸。

絕對不要在車廂內或任何密閉空間大量噴灑，防止氣體積聚而引發危險。

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