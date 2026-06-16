微波爐加熱急凍西蘭花濕軟難食？專家教1招還原爽脆口感 完美鎖住營養

急凍西蘭花方便又健康，是不少家庭的常備蔬菜，不過每次用微波爐解凍「叮」完，西蘭花總是變得濕軟，口感極差？有專家指出，只要在用微波爐加熱前加入1件法寶，就能吸走多餘水分，奇蹟還原新鮮爽脆口感，更減少營養流失。

微波爐加熱急凍西蘭花濕軟難食？專家教1招還原爽脆口感

根據《Yahoo! JAPAN》報道，擁有10年蔬果銷售經驗的日本網紅「青髪のテツ」指出，西蘭花是不少家庭的常備蔬菜。為了貪圖方便，很多人雪櫃冰格都會常備一包保質期長的急凍西蘭花。不過，急凍西蘭花雖然方便，但每次用微波爐加熱後，往往會出水變得濕濕軟軟，口感極差，令人食慾大減。其實，要解決這個痛點，正確的微波爐解凍方法是：在加熱前用廚房紙包裹西蘭花，它能完美吸收滲出的多餘水分，防止西蘭花因浸泡在水中而變得軟爛，從而保持其爽脆的口感。此外，廚房紙亦有助控制微波爐內的蒸汽，防止受熱不均，這樣就能令急凍西蘭花的口感奇蹟般還原，吃起來如同新鮮現煮一樣。

想還原急凍西蘭花的美味，青髪のテツ分享了以下4個簡單步驟：

4步驟還原急凍西蘭花爽脆口感

4步驟還原急凍西蘭花爽脆口感：

準備一個有深度、適用於微波爐的耐熱容器，並在底部鋪上一張廚房紙。 取出約100至200克的急凍西蘭花，將其平鋪在廚房紙上。緊記要鋪成單層，確保每塊西蘭花之間互相不要重疊。 用底部的廚房紙將西蘭花輕輕包裹起來，然後在容器頂部鬆鬆地蓋上一層保鮮紙。 將容器放入微波爐，以600瓦的火力加熱約2分鐘即成。

青髪のテツ強調，這方法毋須用水烚煮，就能確保保留西蘭花內所有易溶於水的珍貴營養成分，例如維他命。這個方法極度適合忙碌的上班族在早晨準備飯盒，或是需要極速準備一道菜時使用。

如何選購、處理及清洗西蘭花？

西蘭花功效多多，但日常應如何選購、保存及清洗西蘭花、如何保存及清洗？據本港蔬菜統營處資料顯示：

1. 西蘭花選購重點

花球緊密，花蕾未鬆開

莖無空心

具品種固有色澤

無腐爛、無蟲害及其他傷害

2. 西蘭花保存方法

如有包裝，應原封不動放入冰箱；

散買的蔬菜如沾有水滴，會較易腐壞，應先把西蘭花放在通風處吹乾或把水氣抹去，再用微濕的報紙包捲蔬菜放入膠袋後再冷藏；

蔬菜存放愈久愈不新鮮，營養減少，宜盡早食用。

西蘭花處理及清洗步驟

烹煮前才清洗蔬菜，以保持新鮮；

浸洗不宜過久，要先洗後切，以免流失維他命；

用稀鹽水清洗，可較易除去菜蟲；

用不銹鋼刀切菜，可減少維他命流失；

菜葉營養多，應避免把菜葉切走、切細、切碎或磨碎；

切後應隨即下鍋，以免維他命被空氣氧化而流失。

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