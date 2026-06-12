​世界盃2026｜點解睇波飲酒易有大肚腩？研究揭「啤酒肚」真相 3大生活習慣重啟肝功能

​世界盃2026｜四年一度的世界盃終於隆重開鑼，全港再次掀起睇波狂熱。無論是相約親友到尖沙咀酒吧，還是留在家中睇電視直播，不少市民都喜歡一邊飲啤酒、一邊為支持球隊。在盡情狂歡背後，不少男士猛然發現自己的肚子又大了一圈，總被戲稱為「啤酒肚」，但其實啤酒肚並非笑話，而是身體發出健康訊號。

​世界盃2026｜啤酒肚絕非只是吃太多、飲太多？

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在社交平台表示，近年發表於科學期刊、來自美國西達斯西奈（Cedars-Sinai）醫學中心的研究，為大眾揭示了全新觀點：啤酒肚絕非只是吃飲太多、動太少，而是體內一條名為「AKAP12-PKA」的代謝軸線因攝入酒精而「斷線」，導致肝臟被迫儲存大量脂肪，久而久之令腹部脂肪激增。

肝臟代謝系統被酒精打亂

肝臟日常負責處理體內脂肪，當人體攝取的熱量充足時，肝臟會自動將脂肪代謝，防止其堆積。然而，這套系統需要一位重要幫手——「AKAP12」（A-kinase anchoring protein 12）。它的職責是為代謝指揮官「蛋白激酶 A」（PKA）安排定位，以便準確啟動脂肪氧化，並關閉脂肪合成的開關。

簡單而言，AKAP12 與 PKA 是肝臟代謝的黃金拍檔，負責維持脂肪「有進有出」的平衡。然而，當市民飲酒時，這套系統便會被酒精徹底打亂。研究指出，酒精會抑制 AKAP12 的表現，令 PKA 失去導航，導致脂肪合成酵素（如 ACC1）失去控制而暴衝。最終，大量脂肪便會堆積在肝臟及腹腔周圍，形成觸目驚心的啤酒肚。

酒精停擺代謝非關啤酒熱量

不少港人存在誤解，以為啤酒肚純粹是因為啤酒熱量高。事實上，不論是港人熱愛的高檔威士忌、紅酒還是雞尾酒，只要含有酒精成分，均會導致 AKAP12 與 PKA 失調。研究發現，這種干擾並非長期酗酒者的專利。在短期飲酒後的 24 小時內，體內 AKAP12 與 PKA 的互動即可下跌超過 70%，脂肪堆積的速度遠超想像。

更嚴重的是，酒精會刺激體內產生名為「microRNA」的小分子（如 MIR103 與 MIR186），這些分子會直接阻礙 AKAP12 的訊息傳遞，令其連製造都供不應求。整個脂肪代謝系統猶如突然停電，徹底癱瘓。因此，啤酒肚的本質，是處理脂肪的能力被酒精「喝壞了」。

酒精停擺代謝非關啤酒熱量

男士腹腔更易囤積內臟脂肪

當脂肪代謝出現障礙，身體會優先將多餘的脂肪儲存於肝臟，隨後擴散至腹腔及內臟周圍，亦即俗稱的「內臟脂肪」。這類脂肪不僅極難透過單純節食減走，還會大幅增加患上心臟病、中風及糖尿病等慢性疾病的風險。肚凸凸除了影響外觀，更是健康亮起紅燈的徵兆。

特別是男士，受到荷爾蒙分泌及脂肪分佈特性的影響，比起女士更容易將脂肪集中囤積於腹部，形成俗稱的「大肚腩」。

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「啤酒肚」是可以被逆轉！

醫學研究亦表示啤酒肚是可以被逆轉的。實驗證實，當強化生物體內的 AKAP12 表現後，不僅 PKA 的活性顯著提升，肝臟的脂肪堆積情況、發炎指數、甚至血液中的三酸甘油脂水平均明顯下降。這意味着只要讓代謝系統重新開機，脂肪就能被正常處理，大肚腩並非不治之症。

3大生活習慣重啟肝臟功能

市民若想在世界盃期間保持健康，可從以下三大方針入手：

1. 減少飲酒量為第一步

不論是睇波必備的啤酒，還是大牌檔聚會的烈酒，只要含酒精就會破壞 AKAP12。每少喝一杯，就是為肝臟保留一次代謝能力。若難以完全戒酒，建議從降低頻率開始，例如改為「週末限定」，或由每日飲酒縮減至兩週一次。

2. 多吃護肝及抗發炎食物

日常飲食中可多選擇具抗發炎及抗氧化成分的食材，例如西蘭花、堅果、深海魚及橄欖油。這些食物能間接保護 AKAP12 與 PKA 的功能，確保脂肪代謝維持順暢。

3. 適度運動活化代謝

運動能有效提升體內的 cAMP 水平，進而活化 PKA。即使日常工作繁忙，每天抽空進行 30 分鐘快走或棄搭升降機改行樓梯，亦是一種溫和而有效的修復方式，能重新啟動肝臟的脂肪燃燒機制。

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脂肪肝6大常見症狀 這位置痛是警號

本港約有逾100萬人患有脂肪肝。脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根據衞生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內聚積。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列與肝臟細胞積聚過多脂肪（超過肝臟容積的5%）有關的肝臟疾病。脂肪積聚的成因與飲酒過量或其他繼發性因素（例如藥物或先天性代謝缺陷）無關。當中，脂肪肝有6種常見症狀，包括：

食慾不振

噁心

嘔吐

右上腹不適

疲勞

如果病情嚴重時，可能導致肝臟發大

若不及時改善，脂肪肝可演變為肝硬化或肝癌。要準確診斷是否患有脂肪肝，就要接受影像檢查，例如超聲波、電腦掃瞄、磁力共振造影等，或進行肝穿刺活組織檢查。

資料來源：台北榮總遺傳優生科主任張家銘、衞生防護中心

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