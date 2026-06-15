芽菜極易發黑/出水？即學3招正確保鮮秘技 放入冰格前這樣做可保存達一個月！

芽菜買回家後放進冰箱沒幾天，就變壞、發黑兼出水！有專家教3招保鮮神技，其中放入冰格前多做一步，芽菜可保存長達一個月。

3招保鮮芽菜秘技 放入冰格前這樣做可保存達一個月！

根據《Yahoo! JAPAN》報道，擁有10年蔬果銷售經驗的日本網紅「青髪のテツ」指出，芽菜價格便宜，不但飽腹感強，更能輕易配搭各種菜式。然而，芽菜卻有致命缺點，就是極容易腐爛、發黑及出水。其實很可能是儲存方式出錯，要多花一點心思，便能大幅延長芽菜的保鮮期。為此，青髪のテツ特別分享了3大延長芽菜保鮮秘訣：

3招保鮮芽菜秘技

1.在芽菜包裝袋上戳幾個洞

很多人從超市買芽菜回家後，會習慣直接連同未開封的包裝袋放進雪櫃，這其實是最糟糕的儲存方式。芽菜即使在採摘後，仍會持續進行呼吸作用。如果包裝袋一直處於完全密封狀態，芽菜釋放出來的二氧化碳和乙烯氣體便會在袋內不斷積聚，從而加速其腐爛變質。建議用牙籤或叉尖，在包裝袋上戳兩三個小孔。這個簡單的動作能讓芽菜呼吸，排走袋內多餘的氣體，顯著延長保鮮期。若打算在購買後一兩天內食用，這個方法最為方便有效。

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2.用水浸泡

想芽菜長時間保持爽脆，用水浸泡是一個極佳的方法。方法很簡單，將芽菜從袋中取出，用清水快速沖洗乾淨，然後放入保鮮盒或有蓋的食物容器中。接著倒入足夠的清水，確保完全浸過所有芽菜，蓋好蓋子後放入雪櫃的保鮮格。需要留意，必須每天換水，因為保持水質清潔能有效防止細菌滋生，令芽菜能保存3至5天，並維持極佳的清爽口感。不過，這個方法可能會令芽菜流失部分水溶性營養素。

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3.急凍保存

芽菜放冰格急凍保存是個不錯的選擇，只要處理得宜，芽菜急凍後可保存長達約一個月。建議先將芽菜洗淨，然後用廚房紙徹底印乾所有水分。接著將芽菜放入密實袋中，盡量擠出袋內所有空氣，最後放入雪櫃冰格。除了直接生冷急凍，亦可以先將芽菜汆水10至20秒，使其略微變軟後才放入冰格。由於急凍芽菜在解凍後會因流失水分而失去原本爽脆的口感，因此強烈建議烹調時毋須解凍，直接將急凍芽菜加入味噌湯或炒菜中即可。

資料來源：《Yahoo! JAPAN》

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