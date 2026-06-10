液體膠布超級痛？專家教正確用法：只適用淺層小傷口 即睇6大禁用傷口

每次擦損傷口、指甲倒刺甩皮都十分惱人，但小傷口貼大膠布也顯得不太方便，此時使用「液體膠布」防水和保護傷口，則頗為方便。但不少人指塗抹液體膠布時會有強烈刺痛，引來大批有相同「痛到尖叫」經歷的苦主共鳴。究竟液體膠布該如何正確使用？哪些傷口絕對不能用？

液體膠布｜成分是甚麼？使用時有劇痛？

前台大醫院感染科醫生孔祥琪在個人專頁拆解液體膠布原理及使用攻略，輕鬆護理小傷口。孔醫生指，液體膠布的主要成分包括成膜劑（如硝化纖維素）、揮發性溶劑（如乙酸乙酯、乙醇）以及殺菌消毒成分。因為產品本身已具備消毒功能，因此無需額外塗抹藥膏或藥水。

塗抹後，溶劑迅速揮發，留下薄膜覆蓋傷口，隔絕水分和細菌；而刺痛感的元兇正是揮發性溶劑。因此若傷口較深或面積較大，痛感會更明顯，這也說明了為何液體膠布只適合用於表淺的小傷口。

液體膠布｜正確使用步驟、適合/不適合的傷口類型

醫生提醒，切勿在塗抹液體膠布前先擦藥膏或藥水。藥膏的油性基質會令液體膠布的薄膜無法附著；藥水的水分則會干擾成膜過程，導致保護層脫落或失效。正確使用步驟為：

將傷口清洗乾淨，去除異物 傷口及周邊皮膚必須完全擦乾 直接將液體膠布均勻塗抹在傷口上，等待自然風乾

適合使用部位

整齊、表淺的切割傷（如紙張割傷）

指甲邊緣乾裂、倒刺

輕微擦傷（手指、腳趾、關節等不易包紮的部位）

穿鞋磨腳傷口

禁止使用部位

​已感染或化膿的傷口：密封後會令細菌大量繁殖，可能惡化成蜂窩性組織炎。 大面積、深層或大量出血的傷口：薄膜無法承受滲出液，且阻礙傷口由底部開始癒合。 動物咬傷、穿刺傷：此類傷口需要徹底清創和引流，不能表面封死。 燙傷：燙傷組織需要散熱和排出滲出液，封閉會加重損傷。 眼睛、口腔、鼻腔等黏膜部位：溶劑極具刺激性，可造成強烈灼傷。 濕疹、皮膚炎患處：溶劑會加劇炎症反應。

液體膠布｜含樟腦成分 蠶豆症患者禁用

許多液體膠布產品含有「樟腦」，蠶豆症（G6PD缺乏症）患者接觸後可能引發溶血反應，嚴重時可致命。因此，蠶豆症患者應避免使用任何含樟腦的液體膠布，選購前務必仔細閱讀成分標籤。

同場加映：水凝膠防水貼（人工皮膠布）

對於有組織滲出液的小傷口，可選用人工皮膠布（水凝膠防水貼）。這類產品屬親水性敷料，能吸收滲出液，人工皮的邊緣經過薄化處理，能緊貼關節、腳趾等部位，提供緩衝和防水效果。醫生提醒，讓乾淨的傷口保持適當濕潤，有利組織的生長及傷口的癒合，也可減少疤痕組織的增生。

資料來源：感染科醫生孔祥琪

延伸閱讀：運動貼布可舒緩感冒通鼻塞？專家教3式貼法+原理 改善喉嚨痛/消水腫