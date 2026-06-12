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麵包易發霉變乾硬？專家教3大防霉保鮮秘技 與1款蔬菜存放保鮮期延長一周

食用安全
更新時間：07:30 2026-06-12 HKT
發佈時間：07:30 2026-06-12 HKT

麵包是不少家庭必備的早餐佳品，經常幾日就變乾發霉？以為將膠袋密封封死就最好？有專家教3大防霉保鮮秘技，其中只要在包裝袋內放入一款常見蔬菜，就能讓麵包延長保鮮一星期。

專家教3個防霉保鮮麵包秘技 與1款蔬菜存放保鮮期延長一周

據外媒《Mirror》報道，對許多家庭來說，要在麵包發霉前吃完一整條，往往比想像中困難。很多時候，由於存放不當，生滿綠色霉斑或變得乾硬的麵包，最終只能無奈被丟進垃圾桶。英國減少食物浪費團體「Wheeldon Brothers」專家指出，其實只要對麵包的存放方式進行一些簡單調整，例如控制濕度和溫度，就能大幅延長麵包的保鮮期。他們分享了3個防霉保鮮秘技，大家可作參考：

三招防霉保鮮麵包秘技
三招防霉保鮮麵包秘技

1.袋內放入一根西芹

市面上切好的袋裝方包雖然保質期看似較長，但極易發霉；而原個未切的麵包，如酸種麵包，切開後往往幾小時內就會變乾變硬。對於袋裝麵包，建議放入一根脆西芹，西芹會持續釋放微量水分，這些水分能完美地防止麵包變乾，同時又不足以促進霉菌生長。若將麵包連同西芹條一起放入雪櫃，低溫加上西芹的保濕作用，能讓麵包的壽命輕鬆延長一星期，並保持柔軟口感。

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2.拋棄完全密封包裝

很多人以為，將麵包放入密封的麵包盒或將包裝膠袋緊緊封死，是隔絕空氣、防止發霉的最佳方法。專家解釋，完全密封的膠袋會困住麵包本身散發的水分，導致內部出現冷凝水，反而為霉菌滋生創造了完美的溫床。建議在麵包的包裝膠袋上剪幾個小孔，讓多餘的水分能夠揮發排出，這個簡單的小動作能大幅減少發霉的風險。不過專家亦提醒，孔不能戳得太多，否則麵包會流失過多水分而迅速變乾。

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3.冷藏最好再加密封盒

正確的做法是將麵包保留在原包裝袋中，然後再放入一個密封食物盒內，最後才放入雪櫃。這種雙重保護能為麵包提供最佳的儲存環境，原包裝袋能發揮初步保護作用，而外層的密封食物盒則能徹底隔絕雪櫃內的外部濕氣以及其他食物的異味，是延長麵包保鮮期的好方法。

資料來源：《Mirror》

延伸閱讀：白飯放室外恐滋生惡菌？醫生揭4大食物風險高 如何存放可避免食物中毒？

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