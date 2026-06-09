開抽濕機飄出陣陣霉味？即學3大正確清潔方法 徹底防霉菌/除臭味！

每逢雨季或潮濕天，抽濕機絕對是家家戶戶最可靠的電器，但打開時總會飄出一陣陣霉味？有品牌教3招清潔抽濕機秘技，徹底防霉菌和去除難聞的異味。

即學3大正確清潔抽濕機方法 徹底防霉菌/除臭味！

據日媒《grapee》報道，日本冷暖氣設備製造商Corona指出，如果長期不清潔抽濕機的濾網，灰塵便會大量積聚。這不僅會大幅降低機器的抽濕能力，更會令灰塵輕易被吸入機件內部，引發以下3大危機：

當吸入的灰塵與機內的水分結合，便會成為霉菌滋生的溫床，並散發出難聞的霉味。

如果灰塵積聚在通往水箱的通道內，隨時會造成堵塞，導致抽濕機漏水。

灰塵在機內經歷反覆的潮濕與乾燥過程後，會硬化成極難清除的頑固污垢。

此外，Corona強調，濾網堵塞會令抽濕機需要耗費更多電力來運作，導致電費成本增加。因此，無論是為了衛生、防止故障還是慳電，定期清潔都至關重要。為了保持抽濕機的最佳效能，Corona提供了以下3個日常清潔保養的正確方法：

清潔抽濕機3大方法

1.濾網清潔

空氣濾網清潔頻率建議每兩星期清潔一次，清潔前務必先關機並拔掉電源掣，可輕輕敲打濾網震落灰塵，或使用吸塵機吸走表面塵埃。若使用吸塵機，切忌使用帶有刷毛的吸頭，以免損壞濾網。

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2.水箱清潔

如果長時間不清洗水箱，水箱內部會滋生黏液，甚至逐漸變黑，這種變色主要是空氣中的灰塵溶解在抽濕水中所致。建議每星期用清水或溫水將水箱徹底沖洗一次。遇到頑固污漬時，可用軟海綿配合溫水輕輕擦洗。沖洗水箱時必須注意水溫，嚴禁使用超過攝氏40度的水，否則極易導致塑膠水箱變形，甚至引發漏水。

3.換季收納前必做

如果打算長時間不使用抽濕機，建議在收起前，開啟抽濕機的內部乾燥功能，這能有效防止水分滯留在機件內部，從根本防止霉菌滋生和異味產生，大大延長抽濕機的使用壽命。雖然此功能不能殺滅已存在的霉菌，但將其納入日常保養程序中，對防霉有極大幫助。

資料來源：《grapee》

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