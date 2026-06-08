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超市三文魚顏色竟是「調出來」？野生VS養殖脂肪相差3倍醫生揭產地成抗生素關鍵

食用安全
更新時間：15:01 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:01 2026-06-08 HKT

三文魚是香港人最喜愛的海鮮及刺身食材之一。台灣家庭醫學科醫生李思賢日前在社交專頁發文提醒，大眾在購買三文魚時，是否清楚自己買的是「野生」還是「養殖」？他指出，這個問題遠比大家想像中複雜。

養殖魚肉本是灰白色？色澤原來靠飼料

李思賢醫生解釋，野生三文魚之所以呈現標誌性的橘紅色，是因為牠們在自然環境中捕食磷蝦，從而讓體內累積了天然的「蝦青素」（Astaxanthin）。相反，養殖三文魚如果不在飼料中添加蝦青素，其魚肉原本的顏色其實是灰白色的。

換言之，市民平常在超市貨架上看到色澤鮮艷的養殖三文魚，其顏色基本上是廠商藉由飼料配方「加進去」的。雖然目前這種合成蝦青素被普遍認為對人體安全無害，但這項業界事實大眾普遍鮮為人知。

養殖 VS 野生 脂肪含量高出3倍

不少人為了補充對心血管有益的 Omega-3 脂肪酸而進食三文魚，但野生與養殖的脂肪結構卻大有不同：養殖三文魚的脂肪含量普遍比野生三文魚高出三倍，因此若單看每一份所含的 Omega-3 絕對分量，養殖三文魚的表現其實並不遜色。然而，真正的健康隱憂在於兩種脂肪酸的「比例」。野生三文魚的 Omega-6 與 Omega-3 比例僅為 0.05，而養殖三文魚則高達 0.7，兩者相差了 14 倍。

若從絕對含量來看數據更加驚人：每 100 克的三文魚肉中，野生三文魚只含有 0.1 克的 Omega-6，但養殖三文魚的含量卻高達 2.5 克，兩者差距高達 25 倍。造成這個現象的主因，是現代養殖業為了降低成本，大量使用植物油（如菜籽油、大豆油）來取代價格高昂的魚油，因而在餵飼過程中將大量的 Omega-6 帶進了三文魚體內。

產地決定抗生素使用量 部分地區仍依賴抗生素

在抗生素的使用上，三文魚的「產地來源」直接決定了其安全性。挪威和蘇格蘭的養殖業由於推行了大規模的魚類疫苗接種計劃，至今已成功將抗生素的使用量大幅降低了 99% 以上。

然而，並非所有產地都一視同仁。數據顯示，智利在 20hk24 年仍使用了高達 351 噸的抗生素。因此，市民在超市購買大西洋三文魚時，如果看到標籤上的產地來源是智利，其背後的養殖背景與歐洲產地完全不同。

養殖三文魚 VS 野生三文魚
養殖三文魚 VS 野生三文魚

消費者應該如何挑選？

針對市民的選購疑問，李醫生亦給出了明確的挑選指引：

  • 追求最高質素： Wild Salmon（如阿拉斯加野生三文魚）是獲取優質 Omega-3 脂肪酸的最佳選擇。

  • 注重整體安全： 若選購養殖三文魚，應優先挑選挪威或蘇格蘭的來源，其整體食品安全性在嚴格監管下已相當完善。

  • 購買時需謹慎： 面對智利來源的三文魚，消費者在挑選時則需要保持較為謹慎的態度。

李思賢醫生最後強調，不論消費者最終選擇哪一種，對身體健康而言，確保自己「每星期能吃到兩份魚」，其重要性遠比過分糾結於品種來源更為實際。

 資料來源：李思賢醫生

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