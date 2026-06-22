黑色防曬縮骨遮推介｜日本《LDK》評測11款人氣產品 3款獲A級 超輕便/有效隔熱！

隨著夏天到來，紫外線強度增加，防曬縮骨遮就能派上用場了。日本《LDK》測試市面11款黑色防曬縮骨遮，當中包括「Uniqlo」和「Lilac」等熱門品牌，全面對比各款產品的防曬效果、隔熱效果、結構和使用感受，最終有3款產品獲A級。

日本《LDK》評測11款黑色防曬縮骨遮 3款獲A級

《LDK》公布11款黑色防曬縮骨遮的測試結果，其中4大評分標準如下：

防曬效果 ：在縮骨遮內放置一個遇紫外線會由白色變成粉紅色的紫外線標籤，並從固定距離照射人造陽光。分別測量有傘和無傘時標籤的顏色變化，併計算紫外線阻隔率。本測試未考慮反射率，僅測試布料的紫外線阻隔能力。

：在縮骨遮內放置一個遇紫外線會由白色變成粉紅色的紫外線標籤，並從固定距離照射人造陽光。分別測量有傘和無傘時標籤的顏色變化，併計算紫外線阻隔率。本測試未考慮反射率，僅測試布料的紫外線阻隔能力。 隔熱效果 ：對傘體外部施加熱量，並在一定時間後測量傘體內部溫度。透過與未使用遮陽傘時的溫度變化進行比較計算並評估其隔熱效果。

：對傘體外部施加熱量，並在一定時間後測量傘體內部溫度。透過與未使用遮陽傘時的溫度變化進行比較計算並評估其隔熱效果。 傘體結構 ：由專業雨傘製造商實際使用遮陽傘，評估布料和傘架的強度。

：由專業雨傘製造商實際使用遮陽傘，評估布料和傘架的強度。 使用體驗：由專業人員和監工實際使用遮陽傘，檢查其開合便利性、折疊便利性和攜帶便利性。

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LDK實測：11款黑色防曬縮骨遮使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測黑色防曬縮骨遮完整名單：

C級（2.94分）：ニトリ かんたんらくらく開閉 折りたたみ傘 (70cm dj)（日圓¥2001，約HK$99）（日圓¥2001，約HK$99）

B級（3.42分）：Lilac 5つ折りたたみ日傘（日圓¥999，約HK$49）

B級（3.60分）：pitää ピタ［マグネット］プレーン55（日圓¥4400，約HK$217）

B級（3.60分）：i.D PROTECT U 折りたたみ日傘 超軽量モデル（日圓¥1760，約HK$87）

B級（3.69分）：HUS. ALL WEATHER Colors（日圓¥3366，約HK$166）

B級（3.81分）：KEYUCA 【遮光・UVカット】折畳傘 遮光耐風 55cm 無地（日圓¥2860，約HK$141）

B級（3.91分）：ワークマン 雨晴れ兼用デイリーアンカーアンブレラ（日圓¥880，約HK$43）

B級（3.94分）：Wpc. 遮光コンパクトフリル ミニ 日傘 折りたたみ（日圓¥3982，約HK$196）

A級（4.05分）：UVO 最強の日傘 5段折 ミニ コンパクト（日圓¥6600，約HK$325）

A級（4.06分）：小川 ゼロアンドの晴雨兼用折りたたみ日傘【軽量55cm/7カラー】（日圓¥2871，約HK$141）

A級（4.52分）：Uniqlo UVカットコンパクトアンブレラ/遮熱/ブラック（約HK$199）

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《LDK》評測冠軍黑色防曬縮骨遮有何優點？

在各款產品中，「ニトリ かんたんらくらく開閉 折りたたみ傘 (70cm dj)」獲得最後一名，《LDK》測試員指，雖然這款遮陽傘在防曬方面表現出色，但其降溫效果卻不盡人意。它70公分的大尺寸可舒適容納2-3人，並提供充足的遮蔭。然而，專業人士指出，由於面料較薄且缺乏紫外線塗層，因此難以完全阻擋陽光直射。此外，約390克的重量也令人覺得它不適合日常攜帶。

「Uniqlo UVカットコンパクトアンブレラ/遮熱/ブラック」排名第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，這款雨傘擁有極高的紫外線防護率，防曬效果堪稱完美，同時涼爽舒適。它具有95公分的大直徑，七根傘骨兼具柔韌性和強度，即使被風吹翻，也能迅速恢復原狀，其結構設計同樣堪稱完美。結實的傘布不易起皺，折疊方便。寬大堅固的傘柄也深受測試人員的喜愛。

資料來源：日本《LDK》

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