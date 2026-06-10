吸濕劑放衣櫃鞋櫃門口大錯特錯？一文即睇最佳擺放位置 抽乾濕氣防霉防臭！

不少人家中長年都會使用吸濕劑，但長時間擺放後發現沒有積水！有家政達人指出，將吸濕包放在衣櫃或鞋櫃門口大錯特錯，因此她教正確擺放位置，也助徹底抽乾暗角濕氣兼防霉防臭。

吸濕劑放衣櫃鞋櫃門口大錯特錯？

根據日媒《Yahoo! JAPAN》報道，擁有超過25年主婦經驗、曾任家政助理的達人Mami（マミ）指出，很多人擺放吸濕劑幾星期依然沒有積水，可能會懷疑：「是產品失效了嗎？」或者「放在這裡還有用嗎？」然而，這很可能不是吸濕劑失效，而是把它放在了錯誤的位置。市面上常見的獨立式吸濕劑，其設計是專為吸收密封狹窄空間內的水分而設，這類空間通常缺乏空氣流通。因此，若將它們放置在空氣流通或通風良好的地方，它們便無法有效收集周圍的水分，導致無水可積。她指出，很多人出於方便，經常將吸濕劑放在以下兩個錯誤位置，白白浪費了吸濕功效：

1.衣櫃和鞋櫃門旁邊

這是最顯眼、最容易擺放的位置，但由於每次開關櫃門都會帶動空氣流動，吸濕劑會不必要地吸入外部的流動空氣，反而讓最需要抽乾的水分殘留在櫃子深處，無法有效除濕。

2.衣服或鞋之間的狹窄縫隙

當收納空間不足時，往往會把吸濕劑塞進衣服之間的縫隙，或疊在鞋子上方的狹小空間。然而，吸濕劑是靠表面的透氣膜來吸收水分，如果被衣服緊緊覆蓋，或上方被雜物壓著，水分的入口就會被堵塞，完全無法發揮作用。因此，確保吸濕劑周圍有一條小小的空氣通道非常重要。

【同場加映】潮濕濕疹｜開冷氣抽濕機怕濕疹發作？ 醫生教揀4類護膚品保濕減輕濕疹

吸濕劑最佳擺放3大位置 抽乾濕氣防霉防臭

Mami強調，決定吸濕劑擺放位置的關鍵在於後方、底部和角落。原因在於水分的物理特性，濕氣較重、溫度較低，因此容易往下沉，並聚集在空氣最不流通的底部角落。因此，她也教吸濕劑最佳擺放位置，大家可作參考：

吸濕劑最佳擺放3大位置

1.衣櫃最佳位置：地板最深處的角落

不要放在衣櫃正前方，而是應該放在掛著衣服的衣架後方，甚至更靠後。在衣櫃最深處、空氣最不流通的暗角進行吸濕，能最有效降低霉菌滋生的風險。

2.鞋櫃最佳位置：底層層架的後角

濕氣往往聚集在櫃的底部而非頂部，尤其是鞋櫃底層，潮濕鞋子所散發的濕氣極易在那裡積聚，加上通風通常最差。因此，在底層深處的角落放置吸濕劑是最有效的。

【同場加映】屋企濕氣重 只用抽濕機唔夠 專家揭7大最易忽略發霉黑點 附清潔攻略

3.浴室儲物櫃：間隔放置兩三個小型吸濕劑

在浴室儲物櫃這類經常保持封閉的小空間裡，將兩三個小型吸濕劑分散放置在各個角落，會比在正中間放置一個大型吸濕劑更有效，有助全方位收集整個空間的濕氣。

她提醒，大家毋須急於購買新產品，只需將現有的吸濕劑稍微往後、往底部挪動一下即可。趁著潮濕季節，趕快花點時間檢查家裡的儲物空間，防止發霉和異味。

資料來源：《Yahoo! JAPAN》

延伸閱讀：潮濕天氣必睇！抽濕機5大正確用法 專家：放對位置效果倍增