補水防中暑！13款飲品補水排行榜 清水僅排第10名 牛奶打敗運動飲品奪冠？
更新時間：13:27 2026-06-04 HKT
發佈時間：13:27 2026-06-04 HKT
發佈時間：13:27 2026-06-04 HKT
天文台預測，今日市區最高氣溫約34度，明日更可能出現極端酷熱天氣，新界地區氣溫將飆升至37度。高溫下，補水防中暑至關重要。不過，英國一項研究發現，清水雖然解渴，但補水效果並非最好——在13款常見飲品中僅排第10位，接近包尾，奪冠飲品竟是脫脂奶？
研究實測13款飲品 補水效果排名
英國聖安德魯斯大學醫學院研究團隊曾測試了13款飲品飲用後4小時內的補水效果，比較飲品「水合反應」的時長和效果。結果如下：
|排名
|飲品
|第1位
|脫脂奶
|第2位
|口服補水液（Oral Rehydration Solution）
|第3位
|全脂牛奶
|第4位
|橙汁
|第5位
|可樂
|第6位
|無糖可樂
|第7位
|凍茶
|第8位
|茶
|第9位
|運動飲品
|第10位
|清水
|第11位
|梳打水
|第12位
|拉格啤酒
|第13位
|咖啡
【同場加映】脫水症狀
為何牛奶比清水更補水？
研究人員解釋，身體的保水程度與飲品裡含有的成份有關。牛奶含有乳糖、蛋白質和脂肪，能減慢胃部排空速度，延長水分停留時間；同時牛奶中的鈉有助減少尿液產生，令身體更有效地鎖住水分。相反，清水雖然快速解渴，但不能令身體長時間鎖水，很快便經尿液流失。
含糖飲品越飲越渴 酒精咖啡易脫水
含糖飲品進入小腸後，身體會將水分輸送到腸道稀釋糖分，反而加速水分流失，導致越喝越口渴。至於咖啡和啤酒，咖啡因及酒精具有利尿作用，加速身體排出水分，在高溫下更容易引發脫水及中暑。研究建議，若飲用咖啡，可加入1至2匙牛奶，以減輕水分流失。
高溫天氣補水小貼士
- 補水效果最佳的選擇：脫脂或全脂牛奶、口服補水液
- 避免大量飲用咖啡、啤酒及含糖飲料
- 戶外活動時應定時補充水分，不要等到口渴才喝
身體甚麼情況出現脫水？尿液變色是警號？
據香港港安醫院資料指，脫水最簡單的成因是我們根本沒有攝取足夠的水分，在天氣炎熱之時進行大量劇烈運動，便更容易脫水。脫水也會在嚴重腹瀉或嘔吐後出現，因為身體在短時間內流失大量水分和電解質而出現。此外，發燒可令體溫升高，出汗更多，容易脫水。另外，一些需要進食利尿劑的病人，或糖尿病患者因時常排尿，都可能脫水。
身體如進入脫水狀態，會出現以下常見症狀：
- 極度口渴
- 排尿減少
- 尿液變深
- 出現疲勞
- 頭暈等
如情況嚴重，身體更有機會因電解質失衡引發癲癇症，或是低血容性休克，病人會出現心悸、頭暈、呼吸急促等症狀，嚴重時甚至昏迷死亡。
資料來源：英國聖安德魯斯大學
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