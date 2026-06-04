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補水防中暑！13款飲品補水排行榜 清水僅排第10名 牛奶打敗運動飲品奪冠？

食用安全
更新時間：13:27 2026-06-04 HKT
發佈時間：13:27 2026-06-04 HKT

 

天文台預測，今日市區最高氣溫約34度，明日更可能出現極端酷熱天氣，新界地區氣溫將飆升至37度。高溫下，補水防中暑至關重要。不過，英國一項研究發現，清水雖然解渴，但補水效果並非最好——在13款常見飲品中僅排第10位，接近包尾，奪冠飲品竟是脫脂奶？

研究實測13款飲品 補水效果排名

英國聖安德魯斯大學醫學院研究團隊曾測試了13款飲品飲用後4小時內的補水效果，比較飲品「水合反應」的時長和效果。結果如下：

排名 飲品
第1位 脫脂奶
第2位 口服補水液（Oral Rehydration Solution）
第3位 全脂牛奶
第4位 橙汁
第5位 可樂
第6位 無糖可樂
第7位 凍茶
第8位
第9位 運動飲品
第10位 清水
第11位 梳打水
第12位 拉格啤酒
第13位 咖啡

【同場加映】脫水症狀

為何牛奶比清水更補水？

研究人員解釋，身體的保水程度與飲品裡含有的成份有關。牛奶含有乳糖、蛋白質和脂肪，能減慢胃部排空速度，延長水分停留時間；同時牛奶中的鈉有助減少尿液產生，令身體更有效地鎖住水分。相反，清水雖然快速解渴，但不能令身體長時間鎖水，很快便經尿液流失。

含糖飲品越飲越渴 酒精咖啡易脫水

含糖飲品進入小腸後，身體會將水分輸送到腸道稀釋糖分，反而加速水分流失，導致越喝越口渴。至於咖啡和啤酒，咖啡因及酒精具有利尿作用，加速身體排出水分，在高溫下更容易引發脫水及中暑。研究建議，若飲用咖啡，可加入1至2匙牛奶，以減輕水分流失。

高溫天氣補水小貼士

  • 補水效果最佳的選擇：脫脂或全脂牛奶、口服補水液
  • 避免大量飲用咖啡、啤酒及含糖飲料
  • 戶外活動時應定時補充水分，不要等到口渴才喝

身體甚麼情況出現脫水？尿液變色是警號？

據香港港安醫院資料指，脫水最簡單的成因是我們根本沒有攝取足夠的水分，在天氣炎熱之時進行大量劇烈運動，便更容易脫水。脫水也會在嚴重腹瀉或嘔吐後出現，因為身體在短時間內流失大量水分和電解質而出現。此外，發燒可令體溫升高，出汗更多，容易脫水。另外，一些需要進食利尿劑的病人，或糖尿病患者因時常排尿，都可能脫水。

身體如進入脫水狀態，會出現以下常見症狀：

  • 極度口渴
  • 排尿減少
  • 尿液變深
  • 出現疲勞
  • 頭暈等

如情況嚴重，身體更有機會因電解質失衡引發癲癇症，或是低血容性休克，病人會出現心悸、頭暈、呼吸急促等症狀，嚴重時甚至昏迷死亡。

 

資料來源：英國聖安德魯斯大學

延伸閱讀：消暑補水食物｜天氣熱口乾易脫水中暑 推介番茄絲瓜9大消暑補水食物

 

 

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