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沙律醬/豉油開封後可放幾耐？拆解5大醬料保質期 這種放半年極易發霉！

食用安全
更新時間：14:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：14:00 2026-06-08 HKT

不少人以為醬料未過保質期或者只要放入雪櫃就不會壞，但有專家警告，也5大常見的調味料開封後若存放過久，隨時變細菌溫床，其中有1種醬汁開封放半年就極易發霉。

拆解5大醬料保質期 這種放半年極易發霉！

據雜誌《People》報道，有專家警告，一些常見的家用調味料過期後不僅會產生異味，若開封後在雪櫃存放時間過長，更隨時會滋生細菌。建議大家檢查廚房中5大醬料的保質期：

5大醬料保質期
5大醬料保質期

1.蛋黃醬

根據美國農業部指引，蛋黃醬開封後，放於雪櫃冷藏的安全食用期最長為兩個月。未開封的蛋黃醬保質期約為三至四個月，並強調不應將其放進冰格冷凍。

由於蛋黃醬及其相關製品均含有大量生雞蛋，若在室溫下放置超過一天，或在雪櫃中存放超過保質期，將大幅增加感染食源性疾病的風險，如沙門氏菌。任何以蛋黃醬為基底的沾醬，如塔塔醬、蒜蓉蛋黃醬極易變壞，一旦過期必須立即丟棄。

2.沙律醬

忌廉狀的沙律醬若不定期更換，極易成為食源性疾病的溫床。這類沙律醬通常含有雞蛋或芝士成分，若超過標籤上的保質期仍不丟棄，成分極易變質並滋生細菌。與蛋黃醬一樣，沙律醬開封後的保質期約為兩個月。

食品科學家指出，當沙律醬變質時，當中的酵母會產生氣體並散發出異味；若是油膩沙律醬味道變得比平常苦澀，則代表已經氧化，需要更換。此外，自製沙律醬比市售的更容易變壞。

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3.含糖醬汁

美國農業部指出，市面上許多醬料，如番茄醬、燒烤醬和雞尾酒醬等，都會添加含糖防腐劑以延長保質期。未開封的含糖醬料在陰涼儲物櫃可保存長達12個月。然而，農業部提醒，這類醬料開封後，放於雪櫃的保質期大約只有6個月。超過此期限後，醬汁可能會開始發霉。食用前務必觀察醬料有否變色、散發異味或表面出現絨毛狀霉菌。

4.醋味濃鬱的調味料

雪櫃中的各種調味料，很多都含有醋的成分。高醋含量的醬料，如芥末醬和喼汁，在未開封狀態下，存放於儲物櫃可保存長達三年。但一旦開封並開始冷藏，其保質期便會縮短至約12個月。使用前，同樣需要注意是否出現異味或變質跡象。

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5.豉油

與醋類調味料一樣，豉油的保質期比其他常用醬料長，未開封可安全存放長達三年。不過，開封後也有建議的保存期限。營養師Chelsea Edward 指出，雖然豉油可以常溫保存，但若不是每天頻繁使用，強烈建議將其放入雪櫃冷藏以延長保質期。豉油開封後請在一年內使用完畢，並要時刻注意有否變質，因為即使豉油本身味道鹹，細菌依然有機會在其中滋生。

 資料來源：《People》

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