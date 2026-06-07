30歲工程師血管爆裂險盲！高血糖引發視網膜病變 醫生揭1類食物致「眼中風」

台灣一名30多歲從事科技業的男子，因長期外賣飲食習慣不佳，上班時突然暈倒被緊急送院。經急症室血糖檢測後，其血糖數值竟高達 800 多（正常空腹血糖一般低於 5.6 mmol/L），情況一度危殆，需要隨即送入深切治療部（ICU）搶救。男子甦醒後，驚覺自己的視野出現大片飛蚊飄動。經眼科醫生詳細檢查後，發現其眼球血管已經爆裂，玻璃體內更積聚了滿滿的血塊。

高血糖誘發視網膜病變 視力難以完全恢復

台灣眼科醫生鐘珮禎在健康節目《小宇宙大爆發》中透露，該名單身男子因工作繁忙，下班時往往已是深夜時分，為了貪方便，餐餐都依賴外賣平台點選滷味、炸物，並且必定搭配手搖飲品或汽水：

鐘醫生說明，患者是由於長期極高血糖引發「糖尿病視網膜病變」，導致眼底血管異常增生後爆裂出血。雖然患者隨後接受了眼球內藥物注射及手術治療，但其視網膜已因為嚴重的發炎反應而受損，表面呈現「凹凹凸凸」的狀態，視力最終無法完全恢復到正常水平。

鐘醫生強調：「吃進肚子的食物，對身體健康和眼睛視力，其實有著極大影響。」除了大眾熟知的含糖飲品是隱形殺手外，日常生活中還有三類食物會嚴重摧毀眼睛健康，市民必須提高警惕。

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3大嚴重傷眼食物黑名單

1.奶精（反式脂肪）

第一類是奶精含有反式脂肪的茶飲配料。鐘醫生指出，反式脂肪攝取過多會誘發身體的發炎反應，並大幅增加血液中的低密度脂蛋白（即俗稱的「壞膽固醇」）。這不僅會顯著提高全身及眼底血管病變的風險，目前的醫學研究亦認為，這與黃斑部病變的發病率上升息息相關。

2.糕餅類食品（自由基）

第二類是糕餅酥皮類食品。醫生解釋，糕餅為了追求酥脆口感，烘焙時經常會添加酥油，這是一種經過氫化處理的精製油品，在加工過程中本身就會產生自由基。當這些精製油再經過高溫烘烤，會催生出第二道自由基，加劇身體的氧化應激反應，導致「眼中風」（視網膜血管阻塞）及黃斑部病變的風險飆升。

3.塑膠外賣盒裝熱食（塑化劑）

第三類是市民常用塑膠容器外賣熱食。鐘醫生提醒，都市人熱愛喝熱湯，但若使用塑膠袋、保鮮盒或劣質塑膠容器盛裝高溫食物，化學結構容易受熱破壞並溶出塑化劑。塑化劑屬於內分泌干擾物（環境荷爾蒙），除了具備致癌風險外，亦會直接造成微血管病變。甚至近年市面流行的紙吸管和紙杯，為了達到防水效果，其表面往往會塗上一層亮面的防水塗層，這同樣存在溶出塑化劑的健康風險。

3大嚴重傷眼食物黑名單

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