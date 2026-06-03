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牙刷多久換一次？百潔布消毒反加速細菌繁殖？一文即睇7大家居用品正確更換頻率

食用安全
更新時間：12:00 2026-06-03 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-03 HKT

以為屋企日日打掃就好乾淨？原來有些日用品不換隨時惹病上身，甚至將百潔布消毒反會加速細菌繁殖！到底平日常用的牙刷、百潔布多久要換一次？有專家指出，有7大家居用品極易成為細菌溫床，若不定期更換，隨時危害健康。

7大家居用品正確更換頻率 百潔布消毒反加速細菌繁殖？

根據外媒《health》報道指出，想保持身體健康，除了勤洗手、注意飲食營養及有充足睡眠外，家居環境的衛生同樣不容忽視。家中有7種日常物品極易成為細菌溫床，若不定期更換，隨時會危害健康：

1.百潔布

2017年一項研究發現，廚房百潔布極易滋生大量細菌。若嘗試對百潔布進行消毒，隨時間推移反而可能促進細菌繁殖。因此，研究人員強烈建議定期更換百潔布，例如每星期更換一次。

2.牙刷

牙刷的功能是保持口腔清潔，但若刷毛磨損、彎曲、打結或變髒，清潔效果便會大打折扣。長期放在浴室的牙刷容易滋生細菌，甚至會沾上沖廁時飛散的糞便大腸桿菌。美國牙科協會建議每3至4個月更換一次牙刷。若發現刷毛結塊或磨損應立即更換，以免降低預防牙齦疾病的效果。

此外，免疫力低下、容易受感染、正接受化療或患有慢性疾病的人士，可能需要每兩周更換一次。有專家建議在感冒或流感痊癒後應更換牙刷。若不想更換，可將牙刷浸泡在含殺菌成分的漱口水中，以減少85%的細菌數量。

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3.空氣濾網

即使沒有敏感、哮喘或呼吸系統疾病，定期更換暖氣或冷氣裡的濾網對肺部健康至關重要。若缺乏保養，灰塵、霉菌及致敏原會在空氣中不斷循環，令各種細菌滯留家中，讓居住者染上呼吸系統疾病，專家建議每3個月更換或清洗一次濾網。

4.煙霧偵測器

很多人都知道煙霧偵測器是家中最重要的救生設備之一，卻容易忽略更換電池或確保每個設備都能正常運作，相關數據顯示，約五分之一的家庭會有至少一個煙霧偵測器無法正常運作，若家裡的偵測器都正常，發生火災時能減少60%的死亡風險。

美國消防協會（National Fire Protection Association）建議每個月測試一次煙霧偵測器，方法是按下測試鈕後看是否會有響亮的蜂鳴聲，若有代表偵測器在運作，若沒有則需要更換電池；若偵測器已安裝超過十年則需更換。

5.藥品

不少人有囤積藥物的習慣以備不時之需，如感冒藥、敏感藥。但藥物一旦過期，可能不再安全有效。因此，醫療專家建議每半年清理一次藥箱，丟棄所有過期或不再需要的藥物。美國食品藥物管理局（FDA）建議盡量將未使用或過期藥品，包括處方藥和非處方藥，送到藥物回收點處理，大多數情況下應避免直接當垃圾丟棄或沖入馬桶。

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6.濾水器濾芯

濾水器能改善水質口感並過濾污染物及細菌，然而老舊的濾芯不僅無法有效過濾水分，其內部更有機會滋生細菌，危害健康。因此，務必遵循製造商的指示，按建議頻率定期更換濾芯。

7.浴簾及淋浴間

潮濕的浴簾極易滋生細菌和霉菌，務必定期清潔及消毒，甚至不要等到看到黑點霉菌才更換。建議平均大約每3個月徹底清潔一次浴簾。此外，淋浴間應每周清洗一次；若家中有人生病，則應每天清潔。

除了定期更換上述物品，以下方法亦有助保護身心健康：

  • 進門前先脫鞋。
  • 保持家中整潔，減少雜物堆積。
  • 經常打開窗戶，引入新鮮空氣。
  • 檢查家中是否存在氡氣或其他室內污染物。
  • 確保睡房設計舒適，有利於提升睡眠質素。
  • 盡量使用玻璃容器代替塑膠容器，並以陶瓷廚具代替易潔鑊。

資料來源：《health》

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