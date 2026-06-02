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浴室/廚房瓷磚縫發霉變黃極難搞？專家教2招簡單去污神技 數分鐘後極速除黑垢

食用安全
更新時間：08:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-02 HKT

浴室及廚房的瓷磚縫極易發霉變黃，暗藏的霉菌分分鐘威脅健康！想徹底清除黑垢，有專家分享2招簡單去污神技，只需利用常見材料敷數分鐘，即可極速溶解頑固霉斑，讓浴室煥然一新。

浴室/廚房瓷磚縫發霉變黃極難搞？專家教2招簡單去污神技

外媒《Good Housekeeping》指出，浴室及廚房的瓷磚縫隙極易藏污納垢，容易滋生霉菌及積聚頑固污垢。專家提醒，切勿讓瓷磚縫隙的發霉問題惡化至無法修復的地步，建議應每周或按需要進行日常清潔，防止邊縫泛黃。若發現瓷磚縫隙出現灰暗霉斑，可嘗試以下專家推薦的清潔步驟：

2招簡單去瓷磚縫黑垢神技
2招簡單去瓷磚縫黑垢神技

去污方法1：

  1. 將四分之三杯的家用氯漂白水與約3.8公升清水混合。若不想自行調配，亦可選購市面上現成的浴室除霉泡沫清潔劑。
  2. 戴上膠手套，使用硬毛刷將調配好的清潔液，逐小範圍塗抹在瓷磚邊縫上。操作時需加倍小心，避免清潔液濺到皮膚或周圍的其他表面。
  3. 讓清潔液在污垢上靜置數分鐘，然後輕輕擦洗，最後用清水徹底沖洗乾淨。

【同場加映】澳門消委會教7招家居防霉攻略 必學漂白水黃金比例 1:49/1:10要幾時用？

去污方法2：

若不想依賴漂白水等化學物質，其實證明不用強效清潔劑同樣能讓浴室煥然一新。大家可利用廚房常備的材料，自製純天然清潔劑。不過專家提醒，這款天然混合物的去污力相對市售化學產品較弱，可能需要多花一點力氣和耐心擦洗，才能看到明顯的白淨效果。

  1. 將梳打粉與雙氧水混合成濃稠的糊狀，均勻塗抹在瓷磚縫隙上。
  2. 同樣靜置數分鐘讓其發揮作用，然後用力擦洗並用清水沖洗乾淨。

專家強調，保持室內乾燥，需要大掃除的次數自然會減少。由於潮濕的環境極易導致霉斑滋生，而霉斑正是瓷磚縫隙泛黃發黑的元兇。為防止淋浴間的瓷磚邊縫變黃，建議在每次洗澡後，使用刮水板將瓷磚表面的水滴刮走。此外，洗澡時開啟抽氣扇、打開窗戶，或在浴後敞開浴室門，均能有效減少濕氣積聚。

延伸閱讀：牆身發霉或傷免疫/神經系統 酒精原來唔Work？跟K Kwong快速清走霉菌

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