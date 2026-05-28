環保紙杯蓋成夏日藏蟲溫床？直擊蒼蠅幾秒極速「生仔」！醫生揭誤食後果：出現這3大病徵即求醫

不少市民擔憂用紙皮、紙漿製造的環保食具，由於質地容易吸濕、且有較多微細縫隙，在酷熱天氣下極易成為烏蠅產卵與細菌滋生的安全屋，沒想到這份擔憂迅速演變成現實！有醫生接受《星島頭條》訪問，拆解誤食受污染食物的緊急處置指南及相關症狀。

驚見「杯蓋藏蟲」網民嚇壞：啲烏蠅痴線㗎周圍生仔

昨日（28日）有網民在Threads上發出驚悚爆料，以「啲烏蠅痴線㗎周圍生仔」為題發文，呼籲大眾夏天真的要小心烏蠅。樓主驚恐表示，先前才看到台灣有蒼蠅直接在餃子上「一次過生出成個家族」的產卵影片，原以為香港不會這麼猖狂，怎料幾個小時前就看到另一個恐怖帖文——有女仔在連鎖快餐店買飲品，杯蓋上竟然有烏蠅幼蟲在爬行！樓主上網查詢後指出，烏蠅蛋孵化期僅8至10小時，代表烏蠅早已在杯蓋上產卵多時，更直指現在的環保食具全用紙皮造，極容易變成了「藏蟲」溫床，並附上疑似蟲卵依附在杯蓋上的恐怖照片。此帖一出立刻引發網民熱議，不少人擔心不小心吃下肚會引發「蠅蛆病」。

醫生拆解蒼蠅沾染食物風險：多屬輕微腸胃反應 引發嚴重疾病機率低

針對蒼蠅接觸食物的安全疑慮，家庭醫生林永和指出，蒼蠅短暫落於食物表面，一般而言並不會導致嚴重的臨床症狀。雖然蒼蠅可能將病原菌帶至食物上，但民眾在誤食後，大多僅會出現輕微的腸胃道不適或短暫嘔吐，無須過度焦慮。

關於蛆蟲污染食物是否引發「蠅蛆病」，林永和解釋，該疾病的致病機轉主要是蛆蟲於人體的傷口、鼻腔或喉嚨等黏膜組織進行滋生與繁殖，進而引發局部發炎反應，通常好發於免疫功能低下者或衛生條件極差之環境。在腸道醫學方面，除非個體同時具備「免疫力低下」、「腸道健康不佳」並「攝入大量腐敗食物」等極端條件，否則在臨床上，因誤食而引發腸道蠅蛆病的案例極其罕見。

人體的消化系統具備極佳的自我防禦機制。人體分泌的胃酸具有強大的殺菌與消滅微生物功能，在多數情況下，胃酸即為對抗外來病原體與蟲類的「第一線屏障」，能有效預防因誤食受污染食物而導致的嚴重身體不適。

誤食受污染食物 3步緊急處置指南

若民眾警覺可能進食了受蒼蠅或蛆蟲污染的食物，醫生建議可依循下列步驟進行處置：

口腔殘留處置： 若污染食物仍在口腔內，應立即吐出。 口腔清潔： 使用清水反覆漱口並吐出，以減少病原體在口腔內的殘留量。 飲食管制與觀察： 處置後切勿立即大量飲水，應暫停進食一段時間，並密切監測體溫及腸胃症狀。若出現嚴重的嘔吐或劇烈腹痛，應立即就醫。

急性腸胃炎致病菌與潛伏期：進食後數小時為關鍵觀察期

受污染食物引發的症狀多為「急性腸胃不適」，主要致病菌包含蒼蠅常見帶有的沙門氏菌、金黃色葡萄球菌，或是因接觸廢棄物而產生的雜菌。臨床表現以噁心、胸悶、腹痛及腹瀉為主。

此類細菌性腸胃炎的潛伏期較短，症狀通常會在進食後 1 小時至數小時內爆發。若在誤食後數小時內皆未出現上述症狀，基本上可排除急性感染風險，後續若有其他身體不適，通常與該次誤食事件無直接因果關係。

資料來源：Threads＠mama699、家庭醫生林永和

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