Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

微塑膠危機！研究揭頸動脈藏微粒 心臟病中風風險增｜附3招減低風險

食用安全
更新時間：14:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-27 HKT

塑膠自1860年發明以來，其產量在20世紀呈指數式增長。全球塑膠年產量由1950年的約180萬噟，飆升至2022年的3.63億噸，預計到2050年更將達到9.02至11.24億噸。塑膠為生活帶來極大便利，但同時亦演化為「看不見的污染」，甚至悄然入侵人體。近年，科學家陸續於人體多個系統及體液中檢測到微塑膠，顯示人類暴露於塑膠污染的情況已相當普遍。

納米級危機：小到穿透細胞膜

微塑膠及納米塑膠是指能進入人體的極微細塑膠碎片：

  • 微塑膠：直徑小於5毫米
  • 納米塑膠：體積僅1至1000納米，小得足以穿透細胞膜，直接干擾細胞正常運作

這些微粒主要來自兩大來源：

  • 工業產品（如化妝品、個人護理產品中的塑膠微粒）
  • 塑膠廢物自然分解（堆填區或海洋中的塑膠垃圾降解、合成纖維衣物脫落的纖維）

目前，微塑膠及納米塑膠已廣泛存在於海洋、土壤、空氣、海洋生物及飲用水中。科學家已在人體心血管、消化、內分泌、皮膚、淋巴、呼吸、生殖及泌尿系統中檢測到微塑膠；同時，母乳、胎便、精液、糞便、痰液和尿液中也發現其蹤跡。這引發醫學界對長期健康的深切關注。

【同場加映】紙杯熱飲潛藏腦退化風險！營養師揭「1物質」受熱釋放微塑膠 即學3招保護大腦

如何進入及滯留體內？

人類主要透過兩大途徑攝入微塑膠與納米塑膠：

  • 飲食攝取受污染的食物和水
  • 呼吸道吸入空氣中的懸浮微粒

不同體積的塑膠造成的影響有別

  • 微塑膠：可能直接阻塞消化系統，甚至堵塞腦內小血管
  • 納米塑膠：更易穿過腸道或肺部屏障，進入血液循環，積聚於全身器官，干擾細胞運作

由於塑膠極難分解，加上人體缺乏有效的代謝或排毒機制將它們排出，這些微粒容易在體內長時間滯留和累積。更令人關注的是，微塑膠與納米塑膠表面粗糙且帶電荷，容易吸附環境中的重金屬及有機污染物，將有害物質帶入身體組織，增加健康風險。

健康威脅：增加心臟病及中風風險

近期醫學研究敲響了警鐘：

  • 細胞研究顯示，微塑膠和納米塑膠可引發炎症、氧化壓力及組織損傷
  • 動物研究發現，微塑膠可能導致腸道、肝臟、排泄及生殖系統功能失調
  • 人體研究更指出，在頸動脈斑塊中檢出微塑膠與納米塑膠的人士，其心臟病發、中風或早逝風險較高

雖然目前詳細數據主要來自細胞實驗及動物模型，尚不足以完全證實長遠的直接因果關係，但現階段證據已明確顯示微塑膠與健康風險之間的關聯，足以引起醫學界高度重視。

【同場加映】誤吞塑化劑恐傷腎致癌 醫生盤點10大生活習慣易中伏 邊玩手機邊食飯也中招？

3招減低健康風險

我們難以完全避免接觸塑膠，但可以透過以下方法有效降低風險：

個人層面

  1. 減少使用即棄塑膠包裝及餐具
  2. 避免以塑膠容器盛載食物進行加熱
  3. 減少飲用膠樽裝水

社會層面：

支持減少塑膠生產、改善塑膠廢物管理、淘汰不必要的塑膠添加劑。這不僅保護環境，更能保障大眾健康。從長遠看，國際間應加強合作限制塑膠污染，並積極尋找對環境和人類更安全的塑膠替代品。

 

撰文：香港都會大學護理及健康學院助理教授彭鼎佳博士

延伸閱讀：茶包泡茶恐吞116億微塑膠？醫生點名6大高危習慣 必學5招降中毒風險

---

彭鼎佳博士香港都會大學護理及健康學院助理教授簡介:

於香港大學取得博士學位，研究領域涵蓋疾病檢測、生物標記及分子生物學等。多年專注研究心理健康與抑鬱症課題，成果多次於國際期刊發表，並積極推動社區健康發展 。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光 孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦 揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
5小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
20小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
21小時前
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
6小時前
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
旅遊
22小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
6小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
21小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
4小時前