微塑膠危機！研究揭頸動脈藏微粒 心臟病中風風險增｜附3招減低風險

塑膠自1860年發明以來，其產量在20世紀呈指數式增長。全球塑膠年產量由1950年的約180萬噟，飆升至2022年的3.63億噸，預計到2050年更將達到9.02至11.24億噸。塑膠為生活帶來極大便利，但同時亦演化為「看不見的污染」，甚至悄然入侵人體。近年，科學家陸續於人體多個系統及體液中檢測到微塑膠，顯示人類暴露於塑膠污染的情況已相當普遍。

納米級危機：小到穿透細胞膜

微塑膠及納米塑膠是指能進入人體的極微細塑膠碎片：

微塑膠 ：直徑小於5毫米

：直徑小於5毫米 納米塑膠：體積僅1至1000納米，小得足以穿透細胞膜，直接干擾細胞正常運作

這些微粒主要來自兩大來源：

工業產品（如化妝品、個人護理產品中的塑膠微粒）

塑膠廢物自然分解（堆填區或海洋中的塑膠垃圾降解、合成纖維衣物脫落的纖維）

目前，微塑膠及納米塑膠已廣泛存在於海洋、土壤、空氣、海洋生物及飲用水中。科學家已在人體心血管、消化、內分泌、皮膚、淋巴、呼吸、生殖及泌尿系統中檢測到微塑膠；同時，母乳、胎便、精液、糞便、痰液和尿液中也發現其蹤跡。這引發醫學界對長期健康的深切關注。

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如何進入及滯留體內？

人類主要透過兩大途徑攝入微塑膠與納米塑膠：

飲食攝取受污染的食物和水

呼吸道吸入空氣中的懸浮微粒

不同體積的塑膠造成的影響有別：

微塑膠：可能直接阻塞消化系統，甚至堵塞腦內小血管

納米塑膠：更易穿過腸道或肺部屏障，進入血液循環，積聚於全身器官，干擾細胞運作

由於塑膠極難分解，加上人體缺乏有效的代謝或排毒機制將它們排出，這些微粒容易在體內長時間滯留和累積。更令人關注的是，微塑膠與納米塑膠表面粗糙且帶電荷，容易吸附環境中的重金屬及有機污染物，將有害物質帶入身體組織，增加健康風險。

健康威脅：增加心臟病及中風風險

近期醫學研究敲響了警鐘：

細胞研究顯示，微塑膠和納米塑膠可引發炎症、氧化壓力及組織損傷

動物研究發現，微塑膠可能導致腸道、肝臟、排泄及生殖系統功能失調

人體研究更指出，在頸動脈斑塊中檢出微塑膠與納米塑膠的人士，其心臟病發、中風或早逝風險較高

雖然目前詳細數據主要來自細胞實驗及動物模型，尚不足以完全證實長遠的直接因果關係，但現階段證據已明確顯示微塑膠與健康風險之間的關聯，足以引起醫學界高度重視。

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3招減低健康風險

我們難以完全避免接觸塑膠，但可以透過以下方法有效降低風險：

個人層面：

減少使用即棄塑膠包裝及餐具 避免以塑膠容器盛載食物進行加熱 減少飲用膠樽裝水

社會層面：

支持減少塑膠生產、改善塑膠廢物管理、淘汰不必要的塑膠添加劑。這不僅保護環境，更能保障大眾健康。從長遠看，國際間應加強合作限制塑膠污染，並積極尋找對環境和人類更安全的塑膠替代品。

撰文：香港都會大學護理及健康學院助理教授彭鼎佳博士

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