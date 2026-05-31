微波爐使用後總有異味？專家教5步天然蒸氣法 極速去污除臭殺菌

微波爐常常使用，但大家還記得上一次清洗是何時？專家警告，微波爐若長期不洗，不僅會散發難聞異味、令食物加熱不均勻，殘渣更會成為細菌溫床。想輕鬆除油垢，專家又教5步天然蒸氣清潔法，就能極速溶解萬年污漬，達到除臭兼殺菌效果。

專家教5步天然蒸氣法清潔微波爐 極速去污除臭殺菌

據外媒《EatingWell》報道，微波爐其實極易藏污納垢，每次使用都會有食物汁液飛濺及水蒸氣積聚。如果不及時清潔，污漬一旦凝固，不但會令微波爐產生難聞異味，更會導致食物加熱不均勻。清潔服務公司創辦人Katie警告，食物殘渣不斷堆積，除了影響微波爐的運作，更會滋生細菌。為了保障家人的飲食安全，她特別分享了一招天然蒸氣清潔法，只需簡單5個步驟，就能極速除垢殺菌：

天然蒸氣法清潔微波爐

準備物品：

超細纖維抹布

可放入微波爐加熱的碗或杯

清水

檸檬

醋

步驟：

在可微波加熱的碗或杯內倒入液體，可以選擇清水、檸檬水或醋。醋雖然去污溶解力最強，但氣味較濃；若不喜歡醋味，可加水稀釋或改用檸檬水。醋本身並非消毒劑，依賴的是其後產生的蒸氣來殺死細菌。 將裝有液體的碗放入微波爐，加熱至沸騰狀態，讓它在微波爐靜置至少3分鐘，直到看見微波爐的玻璃窗佈滿霧氣。這樣做能充分利用高溫蒸氣的清潔力，軟化頑固的污垢及食物殘渣。 靜置片刻待污垢軟化後，小心取出高溫的杯或碗，並將液體倒掉。 用超細纖維抹布擦拭微波爐內部，一定要記得擦拭微波爐頂部，因為食物最容易濺到該處。除了內部，外部的把手和按鈕等高頻接觸點也極易積聚油脂及細菌，千萬別漏掉。過程中，請勿使用刺激性化學清潔劑。 若微波爐配有可拆卸的玻璃托盤，建議將其取出，像平時洗碗一樣，用洗潔精徹底沖洗乾淨，擦乾後再放回微波爐內即可。

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清潔微波爐4個小貼士

專家強調，建議每周為微波爐進行一次簡單清潔，每月一次深度清潔。日常亦可利用以下4個小貼士，減少污漬積聚：

每次使用微波爐後快速擦拭一下內部，避免下一餐沾染上一餐的氣味。

趁食物殘渣未乾硬前及時清理，最省時省力。

即使表面看起來乾淨，也要定期檢查角落是否有污垢積聚。

加熱時使用微波爐專用的食物蓋或盤子蓋住食物，防止汁液四濺，避免使用不耐熱的塑膠蓋。

資料來源：《EatingWell》

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