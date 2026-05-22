成日食加工食品唔止增患癌風險？研究揭6種防腐劑陷阱 這1種最易被忽略

香港市民外出用膳、購買外賣或光顧茶餐廳極為普遍，亦常備微波爐叮叮飯盒、香腸、午餐肉及包裝湯品等加工食品以求方便。大眾普遍知道這類食品不宜多吃，而最新的兩項大型研究更進一步證實，某些常見的食品防腐劑，與乳腺癌、前列腺癌等癌症風險上升，以及二型糖尿病的發生率增加有顯著關聯。雖然這些添加劑多數已通過安全標準並廣泛應用，但研究人員指出，長期攝入可能透過破壞腸道菌群與代謝健康，帶來尚未完全釐清的長遠健康威脅。

大型追蹤研究新發現 食品添加劑成慢性毒藥？

上述發現來自法國國家健康與醫學研究院（INSERM）主導的「NutriNet-Santé」大型研究計劃。該項目自2009年啟動，追蹤了超過17萬名成年人，透過詳細的飲食紀錄與國家醫療數據，比對食品添加劑攝入量與慢性疾病之間的關聯。研究計劃負責人 Mathilde Touvier 表示，這是全球首度系統性分析多種食品防腐劑與癌症及糖尿病風險的研究，但她亦強調這屬於觀察性研究，尚無法直接證明因果關係，仍需更多臨床驗證。

特定防腐劑與癌症相關

其中一項發表在《英國醫學期刊》（The BMJ）研究，分析10萬5千多名起初未罹患癌症的參與者，最長追蹤期達14 年。在研究聚焦的17種最常見防腐劑中，發現有6種與癌症風險呈現統計上的正相關：

亞硝酸鈉（Sodium nitrite）： 常見於火腿及煙肉，前列腺癌風險增加32%。

硝酸鉀（Potassium nitrate）： 乳腺癌風險增加 22%，整體癌症風險增加13%。

異抗壞血酸鈉（Sodium erythorbate）： 乳腺癌風險增加21%。

其他相關防腐劑： 包括山梨酸鉀（Potassium sorbate）、焦亞硫酸鉀（Potassium metabisulfite）以及醋酸鹽與醋酸（Acetates & Acetic acid）。

特定防腐劑與癌症相關

二型糖尿病風險升5成

另一項發表在《自然-通訊》（Nature Communications）的研究則追蹤了近10萬9千名成年人。結果顯示，防腐劑攝入量最高的群組，其患上二型糖尿病的風險較常人高出近50%。研究指出，上述與癌症相關的亞硝酸鈉、山梨酸鉀及醋酸類防腐劑，同樣會推高糖尿病風險。此外，部分抗氧化劑與其他食品添加劑（例如丙酸鈣、磷酸、維他命C與E衍生物）亦呈現相似的負面關聯。

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超加工食品的隱憂 破壞腸道益生菌

專家指出，這些防腐劑最常出現在「超加工食品」中。這類食品與原始食材差距甚遠，通常由精製成分、添加糖、鹽、反式脂肪、香料、色素與防腐劑組合而成，以提升風味並延長保質期，常見例子包括港人愛吃的即食麵、熱狗、薯片、含糖飲料及甜味早餐穀物片。最新研究正密切關注，長期攝取這類食品對人體腸道菌群的潛在干擾。例如食品工業常用的天然抗菌物質「乳酸鏈球菌素（Nisin）」，雖能殺死有害病原菌，但也可能同時破壞腸道中的益生菌，進而影響營養代謝與免疫調節。

未參與研究的醫學專家表示，這些研究結果再次突顯了減少加工食品、建立以植物性天然食物為主的飲食型態對健康有多重要。雖然目前證據尚不足以支持政府立即調整食品安全法規，但足以提醒廣大市民，在依賴外賣與方便快捷的加工食品之餘，應審慎檢視並降低高度加工食品在日常飲食中的比例，從源頭守護健康。