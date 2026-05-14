消委會實測13款一匹半冷氣機 省電差異達33% 7款獲4.5星評分

夏日炎炎，冷氣是每個家庭不可或缺的電器家品。消委會與機電工程署合作，測試13款俗稱「一匹半」的變頻式分體冷氣機，包括7款冷暖空調機及6款淨冷型冷氣機，售價由$4,890至$19,610不等。結果發現，雖然全部樣本獲1級能源標籤，但製冷能源效率相差頗大，最高與最低之間全年用電量可相差33%，當中有7款獲4.5星評分，有兩款更只售一萬元內、性價比高！

變頻式冷氣機成主流 7款獲4.5星評分

變頻式冷氣機能自動調節壓縮機轉速，在室溫接近設定溫度時降低轉速，比傳統定頻式更省電。消委會是次測試參考國際標準，量度樣本的製冷量、製冷能源效率（CSPF）、寧靜程度、安全程度及使用方便程度。冷暖空調機另加測供暖量及供暖能源效率（HSPF）。測試總評最佳（4.5星評分）的7款樣本如下：

4.5星評分冷氣機 售價 來源地 基本安裝費 三菱重工CH5（冷暖空調機） SRK35ZSXH-WF /SRC35ZSXH-W $15,750 泰國 售價已包括基本安裝 三菱電機CH4（冷暖空調機） MSZ-LN12VFB /MUZ-LN12VF $19,610 泰國 視店舖而定 樂聲牌CH6（冷暖空調機） CS-RZ12BKA /CU-RZ12BKA $10,300 馬來西亞 $2,100 樂信牌CH7（冷暖空調機） RS-RZ12BK /RU-RZ12BK $8,380 馬來西亞 $2,100 格力CH3（冷暖空調機） GSY12BXAE /GSY12BXAC $10,990 中國 視店舖而定 大金CH1（冷暖空調機） FTXJ35MV1HW /RXJ35MV1H $10,820 中國 視店舖而定 開利C1（淨冷型冷氣機） 42KHE012V8S /38KHE012V8S $7,880 中國 $3,000

製冷能源效率懸殊 省電差異達33%

製冷季節性表現系數（CSPF）越高，代表越省電。13款樣本的CSPF介乎5.057至7.510。

最省電型號 ：三菱重工CH5（CSPF 7.510），估計每年製冷電費約$679

：三菱重工CH5（CSPF 7.510），估計每年製冷電費約$679 較耗電型號 ：大松C6（CSPF 5.057），估計每年製冷電費約$1,022

：大松C6（CSPF 5.057），估計每年製冷電費約$1,022 省電差距：CSPF最高比最低全年省電33%

全部樣本的製冷量與聲稱數值吻合度良好，僅兩款淨冷型（開利C1、美佳C3）實際製冷量略低於聲稱，但仍符合10%公差範圍。

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供暖功能表現參差

消委會提醒，選購冷暖機時不應只留意製冷量，供暖量同樣重要。7款冷暖空調機的供暖量由3.528千瓦至4.469千瓦，相差超過兩成。供暖能源效率（HSPF）數值介乎5.002至5.796，最高與最低之間省電差距達14%。

供暖最省電 ：三菱重工CH5（HSPF 5.796），估計每年供暖電費約$64

：三菱重工CH5（HSPF 5.796），估計每年供暖電費約$64 供暖較耗電：珍寶CH2（HSPF 5.002），估計每年供暖電費約$69

部分室內機噪音較高

消委會提醒，室外機噪音受《噪音管制條例》規管，若擾及鄰居可被檢控，最高罰款$10,000。測試於最低及最高風速檔下量度室內外機噪音。

室內機最寧靜 ：珍寶CH2、三菱電機CH4、三星C5（獲4.5分）

：珍寶CH2、三菱電機CH4、三星C5（獲4.5分） 室內機較嘈 ：大金CH1、樂聲牌CH6（獲3.5分）

：大金CH1、樂聲牌CH6（獲3.5分） 室外機最寧靜 ：珍寶CH2、三菱電機CH4、三菱重工CH5、樂聲牌CH6（獲3.5分）

：珍寶CH2、三菱電機CH4、三菱重工CH5、樂聲牌CH6（獲3.5分） 室外機較嘈：LG C2（僅獲2.5分）

送風及時間掣功能

全部樣本均可取出及裝回隔塵網，說明書內容充足。時間掣方面，大金CH1及珍寶CH2最多只可設定12小時，其餘可達24小時。

送風功能 ：9款設有上下及左右搖擺送風，有助均勻送風

：9款設有上下及左右搖擺送風，有助均勻送風 風速調校範圍：三菱電機CH4、格力CH3、樂信牌CH7、LG C2可將送風量調低69%至71%，彈性較大；三星C5最多只可調低24%，調校範圍最窄

保用期與續保差異大

全機保用期 ：三菱重工CH5提供最長3年；其餘多為1至2年

：三菱重工CH5提供最長3年；其餘多為1至2年 壓縮機保用期 ：LG C2最長達10年

：LG C2最長達10年 續保年費 ：由$620至$1,650不等，部分型號不設續保

：由$620至$1,650不等，部分型號不設續保 上門檢查費 ：保用期內市區用戶免費；保用期後收費由$500至$1,000

：保用期內市區用戶免費；保用期後收費由$500至$1,000 洗機收費：清洗室內及室外機市區收費約$1,000至$2,000

消委會呼籲供應商提供更長保用期及更相宜的續保費用，鼓勵消費者延長產品壽命，減少電子廢物。

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消委會選購及使用貼士

消委會提醒消費者，選購分體式冷氣機前應考慮以下要點：

製冷量：按房間面積、西斜及人數選擇合適匹數 能源效益：優先選1級能源標籤，並比較標籤上的每年耗電量 功能需求：是否需要供暖、時間掣、Wi-Fi連接等 安裝事宜：先向管理處查詢可否安裝分體機；安裝費及搭棚費用需問清 售後服務：比較保用期、續保年費、維修及洗機收費

使用慳電建議：

夏天設定24-26℃，配合電風扇使用

至少每兩周清洗隔塵網

外出前關機，避免長開

每年夏季前安排專業深層清潔

資料來源：消委會

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