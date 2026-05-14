消委會實測13款一匹半冷氣機 省電差異達33% 7款獲4.5星評分
發佈時間：22:00 2026-05-14 HKT
夏日炎炎，冷氣是每個家庭不可或缺的電器家品。消委會與機電工程署合作，測試13款俗稱「一匹半」的變頻式分體冷氣機，包括7款冷暖空調機及6款淨冷型冷氣機，售價由$4,890至$19,610不等。結果發現，雖然全部樣本獲1級能源標籤，但製冷能源效率相差頗大，最高與最低之間全年用電量可相差33%，當中有7款獲4.5星評分，有兩款更只售一萬元內、性價比高！
變頻式冷氣機成主流 7款獲4.5星評分
變頻式冷氣機能自動調節壓縮機轉速，在室溫接近設定溫度時降低轉速，比傳統定頻式更省電。消委會是次測試參考國際標準，量度樣本的製冷量、製冷能源效率（CSPF）、寧靜程度、安全程度及使用方便程度。冷暖空調機另加測供暖量及供暖能源效率（HSPF）。測試總評最佳（4.5星評分）的7款樣本如下：
|4.5星評分冷氣機
|售價
|來源地
|基本安裝費
|
三菱重工CH5（冷暖空調機）
SRK35ZSXH-WF /SRC35ZSXH-W
|$15,750
|泰國
|售價已包括基本安裝
|
三菱電機CH4（冷暖空調機）
MSZ-LN12VFB /MUZ-LN12VF
|$19,610
|泰國
|視店舖而定
|
樂聲牌CH6（冷暖空調機）
CS-RZ12BKA /CU-RZ12BKA
|$10,300
|馬來西亞
|$2,100
|
樂信牌CH7（冷暖空調機）
RS-RZ12BK /RU-RZ12BK
|$8,380
|馬來西亞
|$2,100
|
格力CH3（冷暖空調機）
GSY12BXAE /GSY12BXAC
|$10,990
|中國
|視店舖而定
|
大金CH1（冷暖空調機）
FTXJ35MV1HW /RXJ35MV1H
|$10,820
|中國
|視店舖而定
|
開利C1（淨冷型冷氣機）
42KHE012V8S /38KHE012V8S
|$7,880
|中國
|$3,000
製冷能源效率懸殊 省電差異達33%
製冷季節性表現系數（CSPF）越高，代表越省電。13款樣本的CSPF介乎5.057至7.510。
- 最省電型號：三菱重工CH5（CSPF 7.510），估計每年製冷電費約$679
- 較耗電型號：大松C6（CSPF 5.057），估計每年製冷電費約$1,022
- 省電差距：CSPF最高比最低全年省電33%
全部樣本的製冷量與聲稱數值吻合度良好，僅兩款淨冷型（開利C1、美佳C3）實際製冷量略低於聲稱，但仍符合10%公差範圍。
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供暖功能表現參差
消委會提醒，選購冷暖機時不應只留意製冷量，供暖量同樣重要。7款冷暖空調機的供暖量由3.528千瓦至4.469千瓦，相差超過兩成。供暖能源效率（HSPF）數值介乎5.002至5.796，最高與最低之間省電差距達14%。
- 供暖最省電：三菱重工CH5（HSPF 5.796），估計每年供暖電費約$64
- 供暖較耗電：珍寶CH2（HSPF 5.002），估計每年供暖電費約$69
部分室內機噪音較高
消委會提醒，室外機噪音受《噪音管制條例》規管，若擾及鄰居可被檢控，最高罰款$10,000。測試於最低及最高風速檔下量度室內外機噪音。
- 室內機最寧靜：珍寶CH2、三菱電機CH4、三星C5（獲4.5分）
- 室內機較嘈：大金CH1、樂聲牌CH6（獲3.5分）
- 室外機最寧靜：珍寶CH2、三菱電機CH4、三菱重工CH5、樂聲牌CH6（獲3.5分）
- 室外機較嘈：LG C2（僅獲2.5分）
送風及時間掣功能
全部樣本均可取出及裝回隔塵網，說明書內容充足。時間掣方面，大金CH1及珍寶CH2最多只可設定12小時，其餘可達24小時。
- 送風功能：9款設有上下及左右搖擺送風，有助均勻送風
- 風速調校範圍：三菱電機CH4、格力CH3、樂信牌CH7、LG C2可將送風量調低69%至71%，彈性較大；三星C5最多只可調低24%，調校範圍最窄
保用期與續保差異大
- 全機保用期：三菱重工CH5提供最長3年；其餘多為1至2年
- 壓縮機保用期：LG C2最長達10年
- 續保年費：由$620至$1,650不等，部分型號不設續保
- 上門檢查費：保用期內市區用戶免費；保用期後收費由$500至$1,000
- 洗機收費：清洗室內及室外機市區收費約$1,000至$2,000
消委會呼籲供應商提供更長保用期及更相宜的續保費用，鼓勵消費者延長產品壽命，減少電子廢物。
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消委會選購及使用貼士
消委會提醒消費者，選購分體式冷氣機前應考慮以下要點：
- 製冷量：按房間面積、西斜及人數選擇合適匹數
- 能源效益：優先選1級能源標籤，並比較標籤上的每年耗電量
- 功能需求：是否需要供暖、時間掣、Wi-Fi連接等
- 安裝事宜：先向管理處查詢可否安裝分體機；安裝費及搭棚費用需問清
- 售後服務：比較保用期、續保年費、維修及洗機收費
使用慳電建議：
- 夏天設定24-26℃，配合電風扇使用
- 至少每兩周清洗隔塵網
- 外出前關機，避免長開
- 每年夏季前安排專業深層清潔
資料來源：消委會
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