初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？網傳趕走果蠅 靠呢個「平價神物」

香港夏季氣候炎熱潮濕，廚房內存放的水果極易成為果蠅滋生的溫床，尤其是香蕉更容易吸引大量果蠅飛舞，實在難搞！近日有網民在Threads分享家中長輩的除蠅心得，這項天然且低成本的生活智慧獲讚非常實用！

初級大人必學！趕走果蠅靠呢個「平價神物」

方法很簡單！只需將一顆平凡的「蒜頭」放在香蕉蒂頭上，即可令果蠅消失得無影無蹤。蒜頭之所以能令果蠅退避三舍，關鍵在於其所含的「大蒜素」。大蒜素具有強烈的辛辣與揮發性氣味，對多數昆蟲而言具有顯著的驅避效果。不過要注意是，大蒜素在空氣中極易氧化，若要維持效果建議將蒜頭剝皮或切開以釋放更多氣味。專家提醒，蒜頭的氣味會隨時間轉弱，通常半天至一天後便需更換新鮮蒜頭，方能確保持續的驅趕效力。

帖文發出後引起網民熱議，不少人分享蒜頭神奇作用：「蒂頭剪掉就好了讓香蕉一根一根分家，香蕉老闆娘教我的超有效」、「將蒜頭放在米袋或米缸中， 是民間常用的天然防蟲法，主要目的是利用蒜頭強烈的揮發性氣味（大蒜素）來驅趕米蟲（穀牛）。」、「把那個包起來的蒂頭剪掉更方便，香蕉還可以熟慢一點點」、「被初級大人偷學走了」。

做多2步更乾淨

除了利用蒜頭氣味驅趕，網民亦分享了多項實戰經驗，有助從根源解決問題：

果蠅卵多附著於果皮或蒂頭。買回香蕉後先以清水洗滌外皮，或直接剪除蒂頭，不僅能減少產卵空間，還能減緩香蕉過熟的速度。

若要捕殺果蠅，可利用「白醋、洗碗精與水」按比例混合。白醋的酸甜氣味能吸引果蠅飛入，而洗碗精則負責破壞水的表面張力，使果蠅一旦接觸水面便無法逃脫。

日本廚師建議：先清洗再包裝

一名日本廚師指出，熟透的香蕉會釋放微量乙醇，其發酵氣味對果蠅極具吸引力。他建議香蕉買回家後應先清洗外皮，洗去表面的誘蟲物質及殘留糖分。由於香蕉皮較厚，清洗並擦乾後，再以保鮮紙將每根香蕉單獨包裹。這樣既能有效隔絕氣味，亦能防止果蠅在皮上產卵。

果蠅對腐爛發酵的味道極為敏感，除水果外，廚餘桶及水槽濾網殘留的菜渣亦是主源。在炎夏期間，應縮短廚餘存放時間，或利用保鮮盒及紗網罩住食物，再輔以蒜頭等天然驅蟲法，方能徹底遠離蟲害困擾。

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