陳法拉第2齣執導短片入圍多倫多國際電影節 自誇人緣佳廣邀各路精英幫手

陳法拉第2部自編自導的最新短片作品《Bloodline》（《血脈》）入選世界五大影展之一：第51屆多倫多國際電影節（51st Toronto International Film Festival）的Short Cuts競賽單元！這部驚慄劇情片，核心圍繞著華人在1950移民去美國的生活，因世代相傳且難以磨滅的創傷而展開。該片於在9月14日在多倫多舉行全球首映。

陳法拉再嗌Action

談及作品入選的感受，陳法拉抱著興奮和感恩的態度來說：「能夠憑藉這部短片入圍真的感到非常榮幸！非常感激許多人的鼎力相助！無論是配樂還是剪接，大家都是義不容辭地前來幫忙。我發現原來自己的人緣還不錯，向這麼多朋友開口，每個人都爽快地答應了！」

陳法拉「人情大動員」

從首部八年前的作品《人來人往》猶如學生短片般的克難規模，也首度執導兼主演短片《人來人往》（入選「辛丹斯電影節香港短片比賽」九部得獎短片之一）。《Bloodline》（血脈）以專業水準的製作登陸國際大舞台，陳法拉直言這是一場「人情大動員」。她笑言自己幾乎「拍爛膊頭」邀請了許多先前在荷里活多部電影中合作過、並已成為好友的幕後精英來協助，包括配樂、剪接等工作人員全都是業內專業人士，許多人甚至沒有收取酬勞，純粹以義氣相挺，心存感激！

陳法拉多謝王璞存

在戲中飾演兄妹的兩位美國華籍演員分別是曾演出《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid: Legends）的王璞存（Ben Wang）及 Michelle Mao （最新作品Netflix 劇集 Bridgerton 第4季）。此外，其中一位監製去年與法拉一同為《小人物之歌》出席多倫多電影節，今年大家卻一齊合作，憑《Bloodline》（血脈）入圍影展，心情倍感開心。

Colin Farrell擔任監製

最令法拉感到驚喜與感激的是，荷里活著名演員哥連法奴（Colin Farrell）及其資深影視製片人家姐 Claudine Farrell ，亦為今次短片擔任監製。兩姐弟更親自到場探班，並在劇本與選角上給寶貴的意見，令整個製作水準大幅提升。

《Bloodline》於沙漠取景

在拍攝方面，短片主要取景於加州洛杉磯附近的沙漠地區。而要面對惡劣的天氣與環境，雖然拍攝過程相當艱辛，但幸好團隊合作無間，最終得以順利完成。幕後團隊的無私奉獻外和亦全賴眾多贊助商的信任與支持來成就這部級短片。