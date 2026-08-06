黎彼得離世丨鍾志光首開腔為故友平反財困傳聞：從無問我借過錢 揭大劉劉鑾雄主動援助真相

黎彼得離世丨「鬼馬填詞人」黎彼得（Peter哥、原名黎成就）於昨日早上（8月5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實死訊，透露黎彼得晚年住護老院，鍾志光感慨地說，在黎彼得中風前幾天，兩人還曾一同飲茶，當時黎彼得精神尚可，完全沒有料到此後會天人永隔，亦沒有留下任何遺言。

黎彼得的兒子黎樹德及鍾志光今日在環星娛樂公司會見記者，鍾志光指黎彼得離世後，網上有很多估計和推敲，故以今日記者會和黎彼得以往在短片或節目中親口所講的內容方為正確，並代為澄清黎彼得沒有經濟困難，指對方從未向他借過一毫子，「有次他出院忘記帶信用卡，我代他找數4500元，下次見面時他就即刻以現金還給我。」

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鍾志光亦指黎彼得從未主動要求劉鑾雄伸出援手，而是劉生透過基金會或秘書主動聯絡黎彼得，他亦不是欣賞黎彼得的詞，而是欣賞他在《小男人周記》「大古惑」一角，覺得他值得幫而幫。」鍾志光表示網上大部分有關黎彼德的消息和生平都是真實和準確，指許冠傑是最有資格講黎彼得，他的說話完全正確，鍾志光指黎彼得在在7、80年代影響了一代人，將廣東話放入粵語流行曲，好似是「夠薑揸槍走去搶」、「滾水淥豬腸」、「咪當我老襯」等，將廣東話俗語融入流行曲是很高難度，讚揚他是粵語文化傳承的推手之一，又指他為人認真，與吊兒郎當的外表不符，指他為歌曲《打雀英雄傳》譜詞時，歌詞內容都是有組織的，「他講過當時是真的攞麻雀出來研究，不是亂作，好難相信一個小學未畢業的人能將廣東用語用到出神入化，他都有解釋過是因為自少跟4叔出入戲班，對戲曲耳熟，又幫家人睇報紙檔，不時翻報紙，很多人將他和黃霑、鄭國江、盧國沾比較，但他們每個人都是大師，各有長處不能比較，他保留了粵語文化，應記一功。」

鍾志光透露黎彼得出事以來，大家都好關心他的情況，指杏兒和陳妙瑛都去過護老院探望，當他入院後，湯盈盈、林淑敏、盧苑恩亦有前往探望，不少同事都很關心他的情況，他特別多謝一位攝影師朋友，一星期接送黎彼得3次去醫院洗腎，證明他好受歡迎，自己亦很慶幸認識這位朋友。

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