亨仔@ROVER健美比賽奪冠 地獄式備戰一年半狂隊雞胸日飲10升水

樂隊ROVER成員陳鎮亨（亨仔）日前首戰「HKUBA全港中學及大專健體聯校比賽」，即勇奪新秀組冠軍及大專組季軍。亨仔透露參加健美比賽一直在他的人生清單入面，為了圓夢，經歷了長達一年半的艱苦訓練，更在最後八星期進入地獄式飲食控制階段。當大會公布比賽結果一刻，激動得在台上當場流淚，大叫：「終於可以食嘢喇！」

亨仔無諗過有獎

亨仔坦言自己從未想過能夠獲獎，甚至奪得冠軍：「我其實冇諗過會有任何獎項，原本預計最多只係得第五名。」一般健美比賽標準備賽周期為十六星期，但因兼顧學業同工作，亨仔今次只得八星期進行衝刺，說：「所有嘢濃縮埋一齊，真係好辛苦。過去八星期，我每日都食雞胸飯，到最後階段仲要嚴格節食，我根本冇心思想會得咩獎，只想盡快完成賽事。所以宣佈我拿到組別第一名嗰陣，我真係忍唔住喺台上喊咗出來。」

亨仔改名做叻仔

談到比賽前幾日準備，亨仔直言是整個過程中最艱難階段：「最難過係比賽前一星期，即係Peak Week。因為要將飯量同碳水化合物減到全日少過一個拳頭，但同時又要繼續保持高強度運動。」他解釋這樣做是為了將肌肉內的醣源壓到最低，令肌肉線條更加分明。更辛苦的是，雖然要大幅減少食物攝取，但每日卻要飲用高達10升水，藉此將身體多餘醣源徹底排出，令肌肉收縮到好似「乾海綿」一樣，過程極具挑戰性。

亨仔節食棄米線

眾所周知，亨仔向來極之「為食」，更試過一次過食四、五碗麻辣米線。亨仔笑言，過去幾個月的節食對他是最大折磨，說：「我係出了名鍾意食嘢嘅人，平時可以食好多碗米線，但呢幾個月，我嘅世界就得返雞胸同白飯。」在完成比賽之後，亨仔隨即與教練Ocean及師母李綺雯一齊食放題，好好慰勞自己同答謝師傅的指導。

亨仔戰大型健美舞台

談及未來規劃，亨仔表示希望能夠保持這個極佳身形，但短期內會先好好休息。說：「喺呢段備賽期間習慣咗自己煮飯，意外發現既慳錢又健康，日後會考慮繼續保持呢個好習慣。」完成今次賽事後，亨仔打算拍攝一輯半裸腹肌寫真留作紀念，亦希望能夠吸引內褲品牌青睞，帶來更多工作機會，同時透露未來或者會挑戰更大規模的健美賽事，說：「今次只係一個開始，我希望之後有機會可以踏上更大嘅健美舞台，繼續挑戰自己。」