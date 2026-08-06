Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣末涼子車禍後重返電視螢幕 談未來心聲 以真實面貌示人

影視圈
更新時間：15:52 2026-08-06 HKT
發佈時間：15:52 2026-08-06 HKT

46歲日本女星廣末涼子今日（6日）現身晨早節目《THE TIME,》，是她自去年4月出車禍後及公開患有雙極性情感障礙及甲狀腺機能亢進症、宣布暫停演藝活動以來，首度重返電視螢幕。
節目播出她於7月18、24及25日在東京丸之內舉行的生日特別演唱會《Best Day Ever～Crescent River》幕後花絮，該場地上一次舉辦她的演唱會已是2024年12月。被問及當初公開病情的原因，廣末坦言原本並無打算對外公布，但促使她改變主意的，是其就讀中學的次子一番話。次子告訴她，身為粉絲理應希望知道母親的真實狀況，若一直不明所以地暫停活動，反而令人更加擔心，這番話讓她下定決心公開病情。


意識到「不再勉強自己」


她又表示：「我現在並不確定自己是否還能像10幾歲、20幾歲時那樣，發自內心地熱愛演藝圈和演藝工作。正因為感受到了自己的脆弱與不成熟，我才意識到自己並非無所不能。如今，我不再是為了『喜歡』而勉強自己，而是希望找到當下自己能做到的事情。」
她還透露了一個令人動容的細節：「說實話，這次採訪我原本是想拒絕的。我覺得以我現在的處境，實在沒有資格接受採訪⋯⋯不過，我覺得過去那種為了維持形象、扮演『理想女演員』而硬撐的階段已經結束了。我希望觀眾能看到我現在最真實、最盡力的樣子，並希望能一點一點、踏踏實實地面對接下來的工作。」
廣末去年4月於新東名高速公路發生追撞意外，其後在送院期間涉嫌對護理人員施暴，令對方受輕傷而被捕；同年5月公開病情並暫停一切演藝活動，直至今年4月1日始告復出。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
16小時前
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
影視圈
5小時前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生超囂張留言流出惹眾怒 網民轟高分低品：點做醫生？｜Juicy叮
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生超囂張留言流出惹眾怒 網民轟高分低品：點做醫生？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
海外置業
10小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
01:23
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
影視圈
25分鐘前
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
01:14
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
突發
6小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
2026-08-05 15:45 HKT
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
9小時前