廣末涼子車禍後重返電視螢幕 談未來心聲 以真實面貌示人

46歲日本女星廣末涼子今日（6日）現身晨早節目《THE TIME,》，是她自去年4月出車禍後及公開患有雙極性情感障礙及甲狀腺機能亢進症、宣布暫停演藝活動以來，首度重返電視螢幕。

節目播出她於7月18、24及25日在東京丸之內舉行的生日特別演唱會《Best Day Ever～Crescent River》幕後花絮，該場地上一次舉辦她的演唱會已是2024年12月。被問及當初公開病情的原因，廣末坦言原本並無打算對外公布，但促使她改變主意的，是其就讀中學的次子一番話。次子告訴她，身為粉絲理應希望知道母親的真實狀況，若一直不明所以地暫停活動，反而令人更加擔心，這番話讓她下定決心公開病情。



意識到「不再勉強自己」



她又表示：「我現在並不確定自己是否還能像10幾歲、20幾歲時那樣，發自內心地熱愛演藝圈和演藝工作。正因為感受到了自己的脆弱與不成熟，我才意識到自己並非無所不能。如今，我不再是為了『喜歡』而勉強自己，而是希望找到當下自己能做到的事情。」

她還透露了一個令人動容的細節：「說實話，這次採訪我原本是想拒絕的。我覺得以我現在的處境，實在沒有資格接受採訪⋯⋯不過，我覺得過去那種為了維持形象、扮演『理想女演員』而硬撐的階段已經結束了。我希望觀眾能看到我現在最真實、最盡力的樣子，並希望能一點一點、踏踏實實地面對接下來的工作。」

廣末去年4月於新東名高速公路發生追撞意外，其後在送院期間涉嫌對護理人員施暴，令對方受輕傷而被捕；同年5月公開病情並暫停一切演藝活動，直至今年4月1日始告復出。