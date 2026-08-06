張國榮70誕辰音樂會申請紅館不果 陳淑芬構思1956部無人機空中賀壽

今年9月12日（星期六）是張國榮70誕辰，《繼續寵愛・張國榮70誕辰・音樂會》於西九文化區安盛竹翠公園舉行。由即日起至8月10日優先訂購門票，票價分別為$1180、$580。音樂會收益在扣除必要開支後，將用於實現「哥」迷的共同心願：建立一個較長久的張國榮紀念館，及為「哥哥」張國榮設立銅像。有份主辦活動的陳淑芬（陳太）日前在鄭丹瑞YouTube頻道節目，分享相關詳情。

陳淑芬去年開始申請紅館舉行

問為何今次選擇在西九文化區竹翠公園舉行時，陳太回應：「首先我要向『哥』迷說聲抱歉，我一直有收到很多『哥』迷訊息，最希望今年這活動能在紅館舉行，我亦從去年開始申請，努力爭取這個場館。無奈申請者眾多，我無法訂到這個檔期，已盡力，希望『哥』迷理解這不是我能決定的事。9月12日恰逢星期六，很多室內場地已滿，幸好我們訂到西九文化區的安盛竹翠公園，這裡之前也舉辦過不少大型活動。」

《張國榮70誕辰・音樂會》無直播撲飛趁早

陳太同時透露，今次音樂會不會進行直播：「我們2023年在 《繼續寵愛．二十年．音樂會》 時曾做直播，但現場播放「哥哥」的片段，網上牽涉很多版權問題，令整個直播不夠完整，尤其是今年我們希望有更多「哥哥」的畫面出現，所以今年我們不打算做直播了。」

計劃1956部無人機空中賀壽

陳太續說：「不過，我正在積極籌備一件只有在室外場地才有可能做到的事，雖然未知能否實現。我希望可以在音樂會進行至晚上9時12分時，讓1956部無人機飛上天空，呈現7個慶祝張國榮70 歲誕辰的圖案，期望能給大家一個不同的感受，令在竹翠公園舉辦的這次紀念活動更有意義。我現在正努力申請相關牌照，希望最終能解決所有困難，實現這個畫面。」陳太指：「只要能解決到技術問題，這無人機環節可以考慮開放給全球『哥』迷觀看。無論身在香港、內地、東南亞、美洲、歐洲，還是澳洲，只要準時在香港時間晚上9時12分進入指定平台，就可以看到這個環節的直播。但這是個很艱巨的工程，我仍在努力中。」