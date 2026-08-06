黎彼得離世丨進軍YouTube為增加節目效果故意講惹火言論 爆圈中秘聞狂踩鄭中基夏韶聲伍仲衡火藥味濃

黎彼得離世丨「鬼馬填詞人」黎彼得（Peter哥、原名黎成就）於昨日早上（8月5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實死訊，透露黎彼得晚年住護老院，自今年3月已因中風臥床，最終身體機能衰退與世長辭。黎彼得的後事將由家人低調處理。黎彼得離巢TVB後轉戰YouTube界，積極經營節目《玖噏秘笈》大爆圈中秘聞，其言論非常惹火。

黎彼得轉戰YouTube界寸爆MIRROR、張敬軒

黎彼得曾在節目寸爆MIRROR、張敬軒及《中年好聲音》參賽者等等，直言：「咩軒仔呀？都唔知邊個嚟嘅，更加唔好講MIRROR喇，嗰啲更加巴閉啦，但我哋唔講嗰啲喇，嗰啲都唔係歌星嚟嘅，十零條𡃁仔出嚟跳嚟跳去，又話賣到成幾千蚊張飛，係唔健康嘅嘢。」又曾狠批：「以前啲人個個都有唱片、出新歌，喺紅館搞幾場，等人嚟朝聖，而家唔係，阿豬阿狗又搞演唱會，搞乜鬼嘢？」

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黎彼得為增加節目效果故意講惹火言論

黎彼得近年轉型成為YouTuber於網上節目《玖噏秘笈》中評論娛樂圈秘聞與流行樂壇大、小事，吸引了不少網民關注，皆因他曾直言故意講惹火言論來增加節目效果。黎彼得曾斥「世侄」鄭中基曾無視他：「我衰極都叫一個小小嘅藝員，你冇理由當我隱形啩？佢真係眼尾都唔睄你。我同佢爹哋鄭東漢，即係Norman鄭，原來曾經係朋友，好熟添。我哋197幾年識，佢幫過我忙，所以我喺度鳴謝佢。」黎彼得又質疑鄭東漢「縱壞個仔」：「鄭中基根本真係唔好嘅，你又酗酒，澩咁嫪，餐餐都出事。呢鑊仲大鑊，件事都淡出咗，算啦！我都唔想再提，唔係一陣間又話，你又踩人哋個仔，你個仔好叻咩？麻鬼煩，算啦，唔好提。」黎彼得在圈中多年，見識過很多「偽君子」行為，他曾以一位圈中人做例子：「呢行有條友，佢成日做媒人㗎！你知佢啦，喺呢行……好多靚女喺佢身邊，咁就介紹畀佢啲朋友啦，咁佢啲朋友非富則貴，唔係醫生就律師，咁你一撮合跟住就搞個派對。呢條友根本上就古靈精怪，就係搵着數㗎啫！我唔係話得罪佢，佢亦都冇得罪我，我哋好簡單就了解個道理，呢啲咁嘅『好人』，算啦，『偽君子』三個字。」

黎彼得曾形容《中年好聲音》是「烏合之眾」

黎彼得作為資深填詞人，當然對樂壇依然高度關注，他曾在節目再次表態指「流行曲已死」並指出當年「四大天王」之後，就只有陳奕迅接棒，甚至表示：「咩軒仔呀？都唔知邊個嚟嘅，更加唔好講咩MIRROR，嗰啲更加巴閉啦，但唔好講呢啲，嗰啲都唔係歌星嚟嘅，十拎個跳來跳去又話賣幾千蚊張飛，係唔健康嘅嘢。」黎彼得又曾形容《中年好聲音》是「烏合之眾」，參賽者又保安又養豬。黎彼得更試過狂踩伍仲衡：「你咩料呀？又唔係Manage過咩好嘅Artist，本身唔係經理人，你太太又話好多Connection，即係點呀？你係陳淑芬呀？你唔係吖嘛。」黎彼得又稱不知伍仲衡出身，也不覺他有任何業績，絕非如顧嘉煇這種殿級人物，甚至批評他在《中年好聲音》擔任評審時的風格，「你就自卑變咗自大，以為自己嘩，你冇我呢盞燈你就冇機會得冠軍」，又稱對方不戴耳機扮型，「根本就自己屎忽鬼，扮晒老虎魚蝦蟹，講埋啲嘢語無論次。」

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黎彼得曾分享很多歌手開演唱會的現象

黎彼得亦曾分享很多歌手開演唱會的現象，他表示張耀榮曾指開演唱會要開三場或以上才有賺，開一場只會蝕本，開兩場亦只能歸本，以前開演唱會不易，出專輯有新歌就開演唱會讓人來「朝聖」，但現時他認為有另一現象：「而家唔係，阿豬阿狗又搞演唱會，搞乜鬼嘢呀……早輪仲衰，阿麟又話東莞演唱會要取消、陳奕迅喺台灣又話病，劉德華仲好笑，無端端有危險，幾乎有意外，咁有意外就好大鑊㗎嘛！早輪又話張學友破產呀，唔搞演唱會喇，而家都唔知……個樂壇好唔健康，亂晒籠。」當時夏韶聲曾重出江湖將在紅館舉行退休前最後一個演唱會，黎彼得指當年夏韶聲有很多知名金曲：「佢而家真係好笑喎，無端端重出江湖，做咩演唱會啫？最紅嗰陣又唔見佢開演唱會。」結果被夏韶聲寸爆反擊：「呢個阿叔呀！佢未有呢個級數、資格去評我喎！真㗎，佢未到呢個級數，所以其實佢唔係話緊我，佢係話緊第二啲嘢啫，我知佢攞我嚟碌卡，所以我唔理佢。」

黎彼曾因身體問題仿如「人間蒸發」

黎彼得不時在報章上看到家暴新聞而有感而發，試過突然爆料：「打女人呢三個字可圈可點，我哋呢行有兩位哥哥，唔係演藝（成就）出名，佢係打女人出位，咁而家去咗邊呀？好似轉咗型。」黎彼得沒有公開更多線索，但仍引來網民好奇，紛紛留言問他所指的是哪兩位男星。黎彼得回到主旨表示：「男人大丈夫，女人唔打得嘅，女人要嚟錫，打女人非大丈夫所為。」後來黎彼得自爆一段與影后吳君如的陳年往事。他透露，年輕時曾短暫與吳君如同居，當時吳君如的媽媽「冬嬸」更待他如親生子般疼愛：「我同佢（吳君如）點解會結緣嘅呢？就唔係男女關係嘅緣份。」他解釋，吳君如當年因被狗仔隊追訪，為了躲避媒體，曾到他家借住一星期，他更曾向記者炫耀：「影后嚟過我屋企呀，我好威水。」他續指，由於他與吳君如的父親「冬叔」夏春秋是多年好友兼同事，兩人當年同在電視台工作，這層關係讓吳君如的父母對他非常信任。不過在2025年底，黎彼得仿如「人間蒸發」，他坦認身體的確有問題，需要時間休養，更幽默地以「保外就醫」四字，來解釋為何早前會消失2個月。

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