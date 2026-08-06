獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生

資深製作人楊紹鴻與黎彼得(Peter)相識多年，雖然從未正式在工作上合作，但兩人因飯局結緣，一見如故。黎彼得離世消息傳出後，楊紹鴻接受《星島頭條》訪問訪問，細訴兩人相識點滴，直言對這位「鬼才」前輩既仰慕又惋惜。

黎彼得曾計劃孖楊紹鴻炮製網上節目

楊紹鴻憶述，他與黎彼得的交情並非始於片場或錄音室，而是在飯枱上建立：「我同佢一見如故，有種惺惺相惜嘅感覺。」他透露，兩人曾經雄心壯志，計劃一齊炮製一個網上節目，由內容構思到風格定位都傾得七七八八，可惜後來黎彼得身體開始出現毛病，計劃最終無奈擱置：「呢件事我一直覺得好可惜，如果做到，一定會好精彩。」

楊紹鴻仰慕黎彼得才華

談到黎彼得的才華，楊紹鴻語氣充滿敬佩：「我非常仰慕佢嘅才華，佢絕對係我學習嘅對象。」不過，最令楊紹鴻難忘的，不止黎彼得的創作力，還有他的做人態度：「佢畀咗我好多人生路上嘅意見，句句到肉，令我受益良多。」楊紹鴻笑言，黎彼得份人最真性情，「佢唔會因為你係邊個就畀面，唔啱就直插，絕不客氣。」這種敢言直率作風，反而令楊紹鴻對他更加尊重。

