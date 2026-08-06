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獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬

影視圈
更新時間：07:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：07:00 2026-08-06 HKT

盧宛茵（Madam）作為黎彼得(Peter哥)的「飯腳」接受《星島頭條》獨家訪問時直言對老友離世感到唏噓，最初接到Peter哥死訊還半信半疑，以為是假新聞，證實後有感發說：「唉，近期死訊陸續，繼施南生、謝賢後有葛蘭，唔知點解隔日就死一個，尤其上咗年紀，我真係好驚。」

鍾志光耳邊大聲打氣

盧宛茵憶述，在黎彼得中風前曾與他吃過飯，之後也有到醫院探望：「有一次鍾志光好大聲喺佢耳邊叫佢加油，『快啲好返一齊食飯』，我見佢眼神想回應，但插咗喉，又有痰，始終講唔到嘢。」

Madam跟黎彼得合作過多齣劇集，印象最難忘是拍梅小青的《樂壇插班生》，與他及黎耀祥、江欣燕等扮鬼扮怪：「我最欣賞佢係鬼才，讀書唔多，但靠睇粵劇填得一手好詞。佢話過，經典作品《浪子心聲》歌詞『命裡有時終須有，命裡無時莫強求』，源於廟街睇相佬嘅對聯，佢靈機一觸同許冠傑商量，就加咗落作品中，連外國人都用無伴奏合唱（a cappella）演繹呢首歌，令佢好自豪。」

黎彼得有藝術家脾氣

Madam又指黎彼得有藝術家脾氣，對創作非常執著：「我幾崇拜佢，佢啲歌詞好正，又好寫實，好似《尖沙咀Susie》咁。佢同我哋講，而家唔寫歌原因，因為時下填詞人唔夠水準，唔知寫乜。唉，鬼才離世真係好可惜。」
 

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