Dear Jane「九月之約」重返澳門 銀河綜藝館首設室內企位 超長延伸舞台樂迷零距離接觸歡度追月夜

Dear Jane將於今年 9月26日（中秋節翌日）重返澳門，登陸澳門銀河綜藝館帶來全新概念主題演唱會《Dear Jane Fly you to the Moon Live》。這次演唱會，首次將戶外音樂祭的自由與熾熱氛圍帶入室內場館，約定歌迷一齊歡渡一個追月夜。

Dear Jane演唱會以「追月」為核心概念

演唱會以「追月」為核心概念，由成員Nice親自操刀構思主題。Nice說：「靈感源自中秋節翌日的追月傳統，同時也是對樂隊自2017年起，與澳門樂迷建立的深厚情緣作出浪漫呼應。月球既代表了極致的浪漫，也帶有一種冰冷的孤獨感，這正與Dear Jane標誌性的音樂風格完美契合，既有治癒心靈的浪漫情歌，也有陪伴無數人度過孤獨夜晚的搖滾吶喊。」

Tim分享超長延伸舞台實現零距離接觸

配合演唱會主題，舞台設計亦一改以往，Tim分享說：「現場將會有超長式延伸式舞台，讓我們可以隨時與觀眾進行零距離接觸。」在音樂編排方面，Jackal透露這場One-off 限定將徹底打破傳統演唱會的框架，將戶外音樂節的自由與多元風格注入室內。Dear Jane將對多首經典代表作進行前所未有的大膽改編，當晚將一次過展現截然不同的音樂面向，以呈現樂隊在音樂上的無限可能性。

Howie指成功爭取銀河綜藝館首次室內企位

為了讓樂迷徹底釋放熱情，Dear Jane 這次大膽打破場館常規，成功爭取到銀河綜藝館的第一次室內企位。 Howie興奮說：「以往中秋團圓，大家可能只會在家玩燈籠、食月餅，但今年希望帶所有人將室外的音樂節氛圍搬入室內，大家毫無束縛地一齊唱跳。」Howie更透露正構思了充滿節日氣氛的互動環節，屆時台上台下將一齊玩燈籠、一齊食月餅追月，讓場地瞬間化作最溫暖的萬人中秋派對。



