Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dear Jane「九月之約」重返澳門 銀河綜藝館首設室內企位 超長延伸舞台樂迷零距離接觸歡度追月夜

影視圈
更新時間：21:15 2026-08-05 HKT
發佈時間：21:15 2026-08-05 HKT

Dear Jane將於今年 9月26日（中秋節翌日）重返澳門，登陸澳門銀河綜藝館帶來全新概念主題演唱會《Dear Jane Fly you to the Moon Live》。這次演唱會，首次將戶外音樂祭的自由與熾熱氛圍帶入室內場館，約定歌迷一齊歡渡一個追月夜。

Dear Jane演唱會以「追月」為核心概念

演唱會以「追月」為核心概念，由成員Nice親自操刀構思主題。Nice說：「靈感源自中秋節翌日的追月傳統，同時也是對樂隊自2017年起，與澳門樂迷建立的深厚情緣作出浪漫呼應。月球既代表了極致的浪漫，也帶有一種冰冷的孤獨感，這正與Dear Jane標誌性的音樂風格完美契合，既有治癒心靈的浪漫情歌，也有陪伴無數人度過孤獨夜晚的搖滾吶喊。」

Tim分享超長延伸舞台實現零距離接觸

配合演唱會主題，舞台設計亦一改以往，Tim分享說：「現場將會有超長式延伸式舞台，讓我們可以隨時與觀眾進行零距離接觸。」在音樂編排方面，Jackal透露這場One-off 限定將徹底打破傳統演唱會的框架，將戶外音樂節的自由與多元風格注入室內。Dear Jane將對多首經典代表作進行前所未有的大膽改編，當晚將一次過展現截然不同的音樂面向，以呈現樂隊在音樂上的無限可能性。

Howie指成功爭取銀河綜藝館首次室內企位

為了讓樂迷徹底釋放熱情，Dear Jane 這次大膽打破場館常規，成功爭取到銀河綜藝館的第一次室內企位。 Howie興奮說：「以往中秋團圓，大家可能只會在家玩燈籠、食月餅，但今年希望帶所有人將室外的音樂節氛圍搬入室內，大家毫無束縛地一齊唱跳。」Howie更透露正構思了充滿節日氣氛的互動環節，屆時台上台下將一齊玩燈籠、一齊食月餅追月，讓場地瞬間化作最溫暖的萬人中秋派對。


 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
9小時前
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
影視圈
7小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
12小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
00:41
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
6小時前
陳凱琳母子因戲院風波遭狠批 鄭嘉穎潛水被轟軟飯男 Grace粉絲：爸爸沒有責任教小孩嗎
陳凱琳母子因戲院風波遭狠批 鄭嘉穎潛水被轟軟飯男 Grace粉絲：爸爸沒有責任教小孩嗎
影視圈
5小時前
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
12小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
10小時前
傳C朗拿度世紀婚禮邀請美斯出席 麥巴比、雲尼斯奧斯亦在受邀名單內
足球世界
7小時前
JUPAS放榜｜獲派BU會計被阿媽狠鬧廿分鐘：「入非三大就低人一等！」揭母超狂背景全網震怒｜Juicy叮
JUPAS放榜｜獲派BU會計被阿媽狠鬧廿分鐘：「入非三大就低人一等！」揭母超狂背景全網震怒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
6小時前