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方力申與NBA湖人球星里夫斯同枱食飯變身小粉絲 排隊攞簽名勁興奮：佢嘅拼搏精神值得學習

影視圈
更新時間：20:45 2026-08-05 HKT
發佈時間：20:45 2026-08-05 HKT

世界知名NBA洛杉磯湖人球星里夫斯（Austin Reaves）再度訪港，應邀為其代言品牌邀請，前晚與球迷在歡迎晚宴聚會，方力申亦以香港游泳學校校長及前游泳運動員身份亮相，二人惺惺相惜交流，小方表示他不但愛游泳，也是一名極度熱愛籃球的狂熱者，以前都有參加明星籃球隊作賽。前晚小方跟Austin Reaves同坐主家席，也像其他現場粉絲一樣，排隊索取里夫斯簽名合照，十分興奮。

里夫斯分享自身不被睇好經歷

對於里夫斯這位現效力洛杉磯湖人隊的NBA球星，小方十分讚賞，現場播放里夫斯成長之路，他睇得入神，小方表示：「因為他的球星之路充滿波折經歷，從不被睇好而曾落選，之後一路不放棄崛起成長，最後成為NBA湖人隊核心球員，這種拼搏精神很值得年青人學習。」小方亦稱他當初亦有同樣經歷，練水的時候亦不被睇好，後來都是一步步努力成為香港游泳代表。

方力申女兒運動興趣由她選擇

問到小方，他的女兒有其基因喜歡游水，會否也考慮讓女兒打籃球?小方稱會由女兒選擇，不過要成為出色球員未免太辛苦，當興趣的運動就好。

里夫斯以廣東話「大家好！」打招呼

28歲的里夫斯雖然名氣大但非常友善，入場後先以廣東話打招呼：「大家好！」讓球迷歡呼，席間更大談他對香港十分喜愛，全晚更有求必應，與所有在場球迷及嘉賓簽名合照，小方化身粉絲獲得簽名感到興奮。

可宜鄭錦興難得奉旨拍拖撇下兒子

當晚可宜擔任大會司儀，老公鄭錦興就以前中國香港籃球代表隊隊長身份出席晚宴，她表示以往做娛樂新聞活動居多，亦接觸過影帝影后，但與NBA球星近距離接觸好有新鮮感，意想不到球星Austin Reaves 十分隨和友善，早上落機，行程緊密，原本應該很疲累，但竟然不介意走到每一圍枱主動敬酒，而大會安排他與現場每一位簽名、影合照都非常樂意。可宜透露難得可以與老公一齊工作，撇低阿仔，就像兩夫婦奉旨拍拖。至於老公是前甲一籃球員，她亦少不免會陪老公一齊睇波，但實際上她睇唔明，反而阿仔雖然只有兩歲亦開始識睇波，因為她會帶阿仔睇老公打籃球，阿仔會手指指表現興奮！

可宜兒子遺傳爸爸運動基因

她說兒子比同年齡的小朋友高大，遺傳了爸爸身手敏捷的基因，所以打算培養兒子打籃球的興趣。至於老公有沒有期望兒子將來成為籃球員，可宜稱對方很明白做運動員的辛苦， 老公做過兩次手部手術，又爆過兩次肺，應不會捨得阿仔捱苦。

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