舒淇從未幻想與馮德倫拍拖：他每位女友我都很熟 罕揭求婚細節 嫌棄老公送禮最想收現金

50歲的舒淇近日接受內地綜藝節目《毛雪汪》訪問，分享與老公馮德倫由相識到結婚的種種趣事，大爆兩人獨特的相處模式。舒淇與馮德倫因1997年合作電影《美少年之戀》結緣，但做了十多年朋友，她坦言當初從未想過兩人會發展成戀人：「完全沒有，一點都沒有，一丁點都沒有！因為他一開始就有女朋友了，他每一位女朋友我都很熟。」後來因緣際會，在舒淇情緒低落時，馮德倫的陪伴讓兩人自然走近，並由男方主動提出交往，才正式從摯友昇華為愛侶。

舒淇坦言對求婚零憧憬

舒淇在節目中透露兩人當年結婚，馮德倫根本沒有求婚，而她本人也毫無憧憬。舒淇在節目中直言：「我拍過太多愛情片、結婚片、求婚片，穿過太多婚紗了，對這些東西不會有驚喜，再怎麼也沒有戲裡面那麼浪漫。」2016年當兩人在捷克布拉格拍攝電影《俠盜聯盟》時，才臨時決定結婚。由於來不及訂製婚戒，馮德倫便親手製作了「紙戒指」求婚，這份真誠的禮物，成為舒淇心中最難忘的回憶。

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舒淇揀最靚仔男神老公無份

舒淇分享二人婚後的相處模式，延續了好友時期的自在，舒淇形容是一種「互懟模式」及「互相內卷」。她笑言若看到對方有工作，自己也會萌生工作的念頭，形成一種暗中較勁。當被問及合作過的男星中誰最靚仔，舒淇先反問：「包括我老公嗎？」隨後點名張國榮、劉德華和金城武，並打趣道：「所以我老公絕對不是……頭三。」舒淇透露平日在家可以各自躺在梳化上煲劇、打機，無需刻意尋找話題，靜靜待在同一個空間，便是最舒服的陪伴。

舒淇寧要現金不愛名錶做禮物

在節目中，舒淇憶述有次與馮德倫一同出席手錶活動，基於工作需要，她稱讚了數款手錶很漂亮。沒想到在週年紀念時，馮德倫竟拿著一個電子手錶品牌的盒子送她，她打開後發現裡面裝的正是她當初讚賞過的名貴手錶。馮德倫這種送禮方式，讓舒淇覺得他實在是「直男」得可愛，更笑稱：「還不如送我現金呢！」整個分享過程充滿笑聲，網民紛紛羨慕二人結婚多年，依舊恩愛如昔。

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