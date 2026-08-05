V@BTS座駕捱撞要深夜徒步返酒店 粉絲剷爆經理人公司罔顧歌手安全

韓國天團BTS（防彈少年團）的世界巡演《BTS WORLD TOUR ARIRANG》正殺回美國繼續開騷，日前他們在紐約近郊的新澤西州城鎮東盧瑟福（East Rutherford）開騷，完騷後驅車回紐約返回他們下榻的酒店休息，期間卻發生交通意外，成員V（金泰亨）乘坐車輛遭後車追尾。雖然僅屬輕微事故，但其公司卻未再安排車輛接載，要V深夜在紐約徒步行返酒店，粉絲因此鬧爆其公司HYBE罔顧藝人人身安全。事發時V所乘坐的車輛被後隨車輛撞到車尾，當時隨行保鏢立即安排V離開肇事車輛，但就未有安排另一車輛接載V，反而要他徒步走回酒店。

V被HYBE長期打壓？

雖然當時有數名保鏢沿路護送着V，但畢竟當時正值深夜，加上BTS一直有狗仔隊跟身，酒店門外亦有私生飯守候，讓V自行走回酒店，恐怕會遭受滋擾。粉絲們因此紛紛狠批BTS所屬經理人公司HYBE，指公司長期放任狗仔跟車、私生蹲守酒店，影響藝人休息。此前V曾因酒店外粉絲喧嘩，以致演唱會當天他僅睡了不足2個半鐘。有粉絲要求公司保障藝人安全、對事故進行取證及報警處理，當中更有粉絲乘機埋怨HYBE長期打壓V（之前粉絲群已一直懷疑公司打壓V和Jungkook，以防他們氣勢太強大會想單飛）。V本人則未有就事件作出回應，但之前他已曾多次呼籲歌迷不要到酒店守候。