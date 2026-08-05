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謝賢離世｜舊愛Coco瘋狂發片惹反感 網民轟「沒完沒了」消費逝者 悼念四哥不忘P圖

影視圈
更新時間：19:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：19:00 2026-08-05 HKT

「四哥」謝賢於今年7月16日與世長辭，曾與謝賢展開長達12年忘年戀的40歲舊愛Coco，無視家屬低調處理後事，不停高調拍片分享昔日與謝賢相戀時的點滴，近日最新影片，Coco重遊上海外灘等與謝賢充滿回憶的地點、配上感性獨白感謝對方陪伴自己，但影片發布後卻換來網民負評，指她過度消費逝者。

Coco被指持續拍片消費四哥謝賢 

不少網民指出，謝賢的家人在喪親後一直保持低調，相比之下，Coco頻繁發片顯得「沒完沒了」。有網民更質疑她不斷爆料及營造深情形象的背後動機，認為她是在刷流量，實質是要直播帶貨吸金。網民紛紛留言：「看看謝家人甚麼都不說」、「不拍怎麼帶貨」、「要帶貨了，肯定要多多出鏡」，對其頻繁曝光的用意表示反感。其實謝賢仍在生時，Coco已經不停拍片透露與謝賢拍拖細節，內容包括她曾經去「雪卵」，但因為未有與謝賢結婚而放棄生育，另外，她亦提到謝賢當年為了給她一筆生活費，不惜賣掉謝霆鋒送給父親的勞斯萊斯來套現給她。

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網民質疑Coco悼念謝賢仍有心情修圖

Coco拍片動機備受網民質疑外，網民發現在Coco上載的悼念謝賢短片裡，她身後的欄杆出現了明顯的彎曲變形，明顯是用了修圖調整身材。網民紛紛批評若然真的陷入失去舊愛的悲傷之中，根本不會有心情去仔細修飾影片畫面，Coco的修圖片被網民截圖後，引來熱烈討論。

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